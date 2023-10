Ahsoka, come finisce l'ottava puntata della nuova serie di Star Wars

Il 4 ottobre 2023 è uscito su Disney+ l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars con la nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson. “La Jedi, la strega e il signore della guerra”, questo il titolo della puntata, chiude la stagione. Ecco come finisce. Attenzione agli spoiler.

Ahsoka, come finisce l'ottavo episodio

L'episodio 8 di Ahsoka si chiude con un emozionante regalo ai fan di Star Wars: l'apparizione di Anakin Skywalker come fantasma della Forza. Ahsoka e Sabine, rimaste se Peridea, percepiscono qualcosa. Poco prima è apparsa alla Jedi una creatura che sembra essere Morai, il convor profondamente connesso con la Figlia, una delle divinità di Mortis. E ancora, sempre su Peridea, Baylan e Shin per il momento sono divisi: il maestro sembra aver trovato la direzione per raggiungere potere che stava cercando, l'apprendista mostra ai predoni la sua spada laser.

E il Grand'ammiraglio Thrawn? È riuscito a fuggire a bordo del Chimaera agganciato all'Occhio di Sion con il suo carico di stormtrooper zombificati dalla magia delle Grandi Madri. "Chissà se anche tu diventerai come il tuo Maestro. Non ci resterà che scoprirlo. Questa volta la vittoria è mia. Lunga vita all'Impero", dice Thrawn ad Ahsoka prima di saltare nell'iperspazio.

Ezra, invece, è tornato a casa. Era a bordo della nave del Grand'ammiraglio, è riuscito a rubare una navetta e a raggiungere Hera Syndulla e Chopper.

All'appello manca solo Morgan Elsbeth. Una volta ricevuto il Dono delle Ombre e la spada di Tanzin (la lama dell'antica matriarca delle Sorelle della Notte di Dathomir) dalle Grandi Madri, ingaggia un duello con Ahsoka per rallentarla e permettere a Thrawn di fuggire. La Jedi – aiutata da Sabine – alla fine ha la meglio e la uccide.

Ahsoka, il cast e la produzione

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi e Hayden Christensen. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.