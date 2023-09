Ahsoka, come finisce la settima puntata della nuova serie di Star Wars

Il 27 settembre 2023 è uscito su Disney+ il settimo episodio di Ahsoka. La puntata, intitolata “Sogni e Follia”, è la penultima della nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson. Attenzione agli spoiler.

Ahsoka, il finale del settimo episodio

La settima puntata si chiude con Sabine, Ezra e Ahsoka finalmente riuniti e pronti a tornare a casa. Poco prima Ahsoka si è scontrata di nuovo con Baylan e Sabine e Ezra hanno affrontato i mercenari, Shin e gli stormtrooper.

All'arrivo di Ahsoka il Grand'ammiraglio Thrawn ha ritirato le truppe e spiegato a Elsbeth che tutta l'operazione –era solo un grosso diversivo per guadagnare tempo e quindi vantaggio sulla Jedi. Mentre i soldati imperiali se ne vanno Shin resta da sola. Ahsoka le promette aiuto, la invita a cambiare lato della Forza e le porge la mano in segno in pace, ma l’apprendista di Baylan scappa.

Ahsoka, il cast e la produzione

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi e Hayden Christensen. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, quando esce l'ultima puntata

L'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka esce su Disney+ il 4 ottobre 2023.