Ahsoka, annuncio a sorpresa: cambia l'ora di uscita delle puntate

Annuncio a sorpresa per Ahsoka, cambia l'orario di uscita delle puntate. La nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson debutterà in Italia il 23 agosto 2023 su Disney+. Lo show è composto da otto episodi in totale. Ecco il calendario completo e tutto quello che c'è da sapere.

Ahsoka, cambia l'orario di uscita delle puntate

Ad annunciare il cambio di orario – e di data per gli Stati Uniti – è l'account ufficiale di Star Wars su X: i primi due episodi debutteranno in America il 22 agosto alle 18 ora del Pacifico. Questo significa che in Italia la premier di Ahsoka arriverà alle 3 della notte tra il 22 e il 23 agosto. Stessa sorte per tutte le altre puntate, con l'orario di caricamento sulla piattaforma di streaming spostato alle 3 invece che alle 9.

New date, get ready! #Ahsoka, a Star Wars Original series, now arrives August 22 at 6PM PT on@DisneyPlus. pic.twitter.com/RVGooNQYgS — Star Wars (@starwars) August 18, 2023

Ahsoka, il trailer

Ahsoka, il cast e la produzione

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.

Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa.

Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, quando escono le puntate: il calendario

Ahsoka, la nuova serie di Star Wars, sarà composta da otto episodi. I primi due usciranno il 23 agosto 2023 e gli altri avranno cadenza settimanale. Ecco il calendario completo.