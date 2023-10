Ahsoka, una nuova speranza di un “vecchio” Star Wars

Ahsoka

Il 4 ottobre 2023 è uscito su Disney+ “La Jedi, la strega e il signore della guerra”, l'ottavo episodio della miniserie Ahsoka. E ora che è la corsa si è conclusa – con un delizioso finale aperto che lascia l'acquolina in bocca – possiamo gridare al miracolo. Anzi, meglio: alla nuova speranza per un “vecchio” Star Wars. Perché la creatura di Dave Filoni ha dimostrato che si può ancora fare moltissimo. Sì, si può rientrare nei binari dello Star Wars “vecchia maniera”, quello che ti lascia a bocca aperta con la pelle d'oca, senza necessariamente cadere nel già abbondantemente “trito e ritrito” (esempio: Solo) e senza necessariamente destrutturarlo approcciandolo in chiave revisionista e tingendolo con tinte diverse (tipo Rogue One e Andor, per capirsi).

In Ahsoka ci sono i Jedi, le spade laser, il Grand'ammiraglio Thrawn in carne, ossa e astuzia (grazie, Lars Mikkelsen), le Grandi Madri, la magia, il fantasy, un personaggio come Baylan Skoll (grazie in eterno, Rey Stevenson, che la terra ti sia lieve) che trasuda carisma e fascino, il misticismo, gli Dei di Mortis, il western, i samurai, le creature “pucciose”, il dramma, l'addestramento, gli zombie-trooper, il rapporto maestro-apprendista, il Mondo tra i Mondi, Anakin Skywalker come fantasma della Forza.

E poi i panorami, la fotografia, il design dei personaggi, la spada di Tanzin, il Chimaera, i flashback, l'incontro-scontro tra Ahsoka e Anakin, i purrgil.

Insomma, Ahsoka è un regalo. Un grosso dono che Filoni (sì, Dave, avevi davvero ragione tu fin dall'inizio) appoggia sotto l'albero dei fan di Star Wars in tempi non esattamente felici – eccezioni ce ne sono, tipo, guarda tu il caso, The Mandalorian – per gli affezionati alla Galassia lontana lontana. Si torna bambini, nella migliore accezione possibile.

Voto: 9.5