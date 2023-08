Ahsoka, conto alla rovescia per la nuova serie di Star Wars: i teaser che fanno impazzire i fan

Conto alla rovescia per l'arrivo di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson nel ruolo dell'ex cavaliere Jedi (il personaggio è già apparso in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Star Wars: Tales of the Jedi e nel film di animazione Star Wars: The Clone Wars). E i nuovi teaser, intitolati "Force" e "Get Ready", fanno già impazzire i fan. Il primo, in particolar modo, perché la voce off-screen è proprio quella di Hayden Christensen, l'attore che dà corpo ad Anakin Skywalker nella trilogia prequel e nella miniserie Obi-Wan Kenobi. Darth Vader farà capolino nella nuova serie? Non resta che aspettare il giorno del debutto.

Ecco le anticipazioni della trama, le prime immagini, il cast e la data di uscita su Disney+.

Ahsoka, il teaser "Force"

Ahsoka, le anticipazioni sulla trama

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. E da quanto si vede nel trailer, arriverà anche il Grand'ammiraglio Thrawn.

Ahsoka, il cast e la produzione

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.

Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa.

Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, il trailer ufficiale

Ahsoka, la data di uscita

Ahsoka debutterà su Disney+ con i primi due episodi il 23 agosto 2023.