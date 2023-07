American Horror Story 12: arriva il trailer con Kim Kardashian, Cara Delevingne ed Emma Roberts

La dodicesima stagione di American Horror Story, la serie antologica Fx disponibile in Italia su Disney+, sta arrivando. A lanciare "Delicate", questo il titolo, è il teaser trailer con le prime immagini di Kim Kardashian, Cara Delevingne ed Emma Roberts. Tra le novità già annunciate c'è anche il ritorno in un cameo di Zachary Quinto, già apparso nelle stagioni 1, 2 e 11.

"Kim (Kardashian) – ha spiegato l'ideatore della serie, Ryan Murphy - è tra le stelle della tv più grandi e splendenti e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia di American Horror Story -. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e in definitiva terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto".

American Horror Story 12: il teaser trailer

American Horror Story 12: le anticipazioni sulla trama

Come anticipato da The Hollywood Reporter la dodicesima stagione di American Horror Story si basa sul romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, descritto come "l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno". Il libro, secondo le anticipazioni, racconta la storia di una donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non abbia compimento.

American Horror Story 12 è scritta interamente da Halley Feiffer.

Quando esce American Horror Story 12 su Disney+

Non c'è ancora una data ufficiale di uscita di Amerian Horror Story 12 su Disney+ ma il suo debutto dovrebbe esserci presumibilmente tra la fine del 2023 e l'inzio del 2024.