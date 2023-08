Anche Disney+ lancia in Italia il suo abbonamento con pubblicità (a prezzi più bassi)

Dopo Netflix, anche Disney+ lancia il suo piano di abbonamento con inserzioni pubblicitarie. O meglio, l'abbonamento con pubblicità a Disney+ è già attivo (e apparentemente sta riscuotendo successo) negli Stati Uniti, ma ora la nuova opzione arriva anche in Italia. Vediamo insieme quando e come.

Quando e dove arriva in Italia l'abbonamento Disney+ con pubblicità

La novità sarà introdotta in Italia a novembre 2023, un anno dopo l'analoga iniziativa di Netflix. Dal 1° novembre, il nuovo piano di abbonamento Standard con pubblicità, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà disponibile nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Come funziona e quanto costa il nuovo piano con inserzioni

In Italia, i piani di abbonamento Disney+ disponibili dal 1° novembre saranno dunque Standard, Premium e Standard con pubblicità. Il primo costa 8,99 € al mese (o 89,90 € all'anno), ha una qualità video fino al full HD 1080p e un audio 5.1 e Stereo, permette due stream simultanei e la possibilità di scaricare i contenuti.

L'abbonamento Premium si differenzia per i costi (11,99 € al mese o 119,90 € all'anno), per qualità video (4K UHD e HDR) e audio (Dolby Atmos) e per la possibilità di arrivare fino a 4 stream in contemporanea.

Il nuovo abbonamento con pubblicità, invece, avrà un costo di 5,99 € al mese senza possibilità di abbonamento annuale scontato, avrà qualità video e audio come il piano Standard, consentirà due visioni contemporanee ma non dà la possibilità di scaricare i contenuti per vederli offline.

Infine, da segnalare che i clienti con un abbonamento Disney+ attivo potranno mantenere l'abbonamento attuale che sarà rinominato Disney+ Premium oppure potranno scegliere di passare al Piano Standard o al Piano Standard con pubblicità a partire dalla fine del periodo di fatturazione.