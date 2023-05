Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la Fase 5 della Marvel arriva su Disney+

Ci siamo. Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il film che ha dato ufficialmente il via alla Fase 5 dell'Mcu, il Marvel Cinematic Universe, approda su Disney+. E porta con sé un nuovo super cattivo da affrontare: Kang il Conquistatore. Per chi non l'avesse già visto al cinema a febbraio, ecco la trama, il trailer, il cast e le anticipazioni per prepararsi alla nuova avventura.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il trailer

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, le anticipazioni sulla trama e il cast

I supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano a vestire i panni di Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.



Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O'Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, quando esce su Disney+

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il film che dà inizio alla Fase 5 dell'Mcu, il Marvel Cinematic Universe, debutta su Disney+ il 17 maggio 2023.