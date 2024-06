"Becoming Karl Lagerfeld" su Disney+ unisce moda con intrigo

Becoming Karl Lagerfeld è la nuova serie che cerca di portarci dentro la vita, l'opera, l'anima sarebbe meglio dire di un grande protagonista della moda, una modalità narrativa che ultimamente sul piccolo schermo ha conosciuto un'impennata decisiva, come dimostrato dalle serie dedicate a Christian Dior, Balenciaga, Luxe. Questa però, con protagonista Daniel Bruhl, è tutto tranne che qualcosa di scontato, di prevedibile o timido, sa soprattutto stupire con una visione cinica e feroce del mondo della houte couture.

Becoming Karl Lagerfeld - la trama

Becoming Karl Lagerfeld comincia negli anni '70, in quello a Parigi dove quel giovane designer fotografo e aspirante stilista il tedesco, è arrivato con un sogno: diventare un grande della moda, vedere il suo nome accostato a quello di personalità del calibro di Coco Chanel, Chloè, Valentino, e quel Yves Saint-Laurent (Arnaud Valois) a cui un tempo era legato, legatissimo, professionalmente e sentimentalmente. Quel tempo però è passato e ora Lagerfeld deve cercare in tutti i modi di dare una svolta alla sua carriera, che al momento lo vede a 35 anni ancora come una sorta di mercenario, che lavora per questa o quella casa d'alta moda, ma che non ha ancora saputo colpire il pubblico con la sua identità, il suo stile o creare il suo marchio. Nel giro di poco tempo però, l'incontro con il bellissimo astuto ma assolutamente instabile dandy Jacques de Bascher (Théodore Pellerin) lo accompagnerà verso un tortuoso ma innegabile successo, da cui emergerà come il nome nuovo della moda, il simbolo di un rinnovamento della concezione dell'industria stessa, del suo rapporto con il pubblico, ma soprattutto dell'immagine della donna.

Questo però non sarà affatto facile, né indolore per Karl, costretto in un mondo spietato, crudele, superficiale e mutevole, dove uomini come Pierre Bergé (Alex Lutz) faranno di tutto per fermarlo o distruggerlo. Becoming Karl Lagerfeld arriva su Disney+ con la firma degli showrunner Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué e una sceneggiatura che è tanto ardita, quanto perfettamente calibrata nell'intento di sostanzialmente avvolgere nello zucchero, quella che è una pillola di cianuro. Se la serie su Christian Dior e la sua rivalità con Chanel già aveva levato in modo magistrale ogni parvenza di glamour e di illusione di trovarsi di fronte a delle menti tanto brillanti quanto candide, se Balenciaga ci aveva parlato dell'ambiguità morale insita in quell'ambiente, ebbene becoming Karl Lagerfeld si spinge addirittura oltre. Questa serie descrive e offre senza filtri un ambiente in cui non esiste la fedeltà, in cui l'egocentrismo è il tratto comune a quella che appare essere più una Corte di Bisanzio o di certe satrapie orientali, tutto sfarzo, lusso, sesso sfrenato e tradimenti, che la culla della creatività.

La perfetta analisi di un mondo sfarzoso, pericoloso e nauseante

Becoming Karl Lagerfeld ha il grande pregio di non far poggiare tutta la riuscita della serie sulle spalle di lui, Daniel Bruhl, che dai tempi di Bastardi Senza Gloria ne ha fatta di strada, ad oggi è sostanzialmente l'ambasciatore presso il pubblico internazionale del cinema tedesco. A lui l'arduo compito, dopo Niki Lauda, di interpretare un'altro grande tedesco dal carattere difficile, eccentrico fino all'eccesso, fanatico della perfezione e che dovette superare ostacoli e sconfitte terribili per emergere. Interpretazione sontuosa la sua, soprattutto perché sempre votata ad una tensione palpabile, nel regalarci l'immagine di Karl Lagerfeld come uomo ambiziosissimo, eppure allo stesso tempo fragile, quasi come il suo nemico, ex amante, ex amico Saint Laurent. Ma l'altro ago della bilancia di questa serie incantevole esteticamente, eppure opprimente visivamente, è dato dal brillante e sinuoso Pellerin, che riporta in vita quel de Bascher, che fu il suo grande amore (non si capì mai se platonico o anche carnale), che si mosse tra il tedesco vestito di nero e Laurent senza posa.

Pellerin ne fa una seducente ma esplosiva variabile impazzita, simbolo di quella carnalità, sessualità, sovente scevra da ogni sentimento, che emerge in modo preponderante da una serie attraversata da una linea di violenza. L'intento è anche quello di farci conoscere tutti i vari e variopinti personaggi di questo mondo da incubo, abilissimo nel nascondersi dietro abiti da sogno. Becoming Karl Lagerfeld appassiona del primo all'ultimo minuto, ci parla della moda in un modo che non si è mai visto, la regia è semplicemente ipnotica, sa com'è entrare nel dettaglio così come allargare lo sguardo, fa diventare il tutto una confessione intima e privata di ognuno dei protagonisti, nessuno dei quali appare innocente, scevro da peccati o in coerenza. Karl Lagerfeld tuttavia ci arriva come comunque un uomo dominato da un sogno, per quanto tossico, dotato di un talento smisurato, immerso in una Parigi classista, spietata, in un mondo autoreferenziale che si basa sul niente, quel niente così grande da poter sembrare tutto. Senza ombra di dubbio una grandissima serie, che aiuterà sicuramente Disney + a recuperare terreno rispetto alla concorrenza per quello che riguarda il pubblico generalista, quello che di prodotti neutri, innocui, per famiglie e basta, non sa che farsene.

Voto: 8,5