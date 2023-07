Biancaneve senza nani e mulatta: scoppia la polemica per il live action del grande classico

Niente più nani né principe azzurro. I piani per il prossimo adattamento live action (una trasposizione da cartone animato a personaggi in carne ed ossa) di Biancaneve sono stati travolti dalle polemiche. Il film è accusato di stravolgere la favola raccontata nel 1937 e che ha dato il via al filone "Classici Disney" in nome del politically correct. A scatenare le polemiche sono state le foto pubblicate in esclusiva dal tabloid britannico Daily Mail. Al momento le riprese sono già iniziate e il film è previsto in uscita nel 2024.

Biancaneve senza nani e principe

Nel nuovo adattamento non saranno presenti i sette nani, così come il principe azzurro. I sette iconici personaggi della fiaba saranno sostituiti con altre creature magiche da tutte le dimensioni senza genere o etnia. Mentre il principe non verrà sostituito da nessuno, semplicemente non sarà un personaggio del film: Biancaneve dovrà infatti salvarsi da sola, come ormai è tendenza rappresentare nei nuovi adattamenti dei film Disney (parliamo per esempio di Merida in "Ribelle The Brave" del 2012).

A sollevare per primo la questione "nani" era stato Peter Dinklage: l'attore di Tyrion Lannister in Game of Thrones aveva spiegato nel podcast WTF di Mark Maron di non comprendere come il potesse rappresentare le persone affette da nanismo come uomini rozzi che vivono in una caverna, ma allo stesso tempo dare spazio all'inclusività facendo interpretare la protagonista a una attrice di origini ispaniche.

"Biancaneve non troppo bianca"

Sarà infatti Rachel Zegler, attrice americana di origini colombiane, a interpretare la principessa protagonista. La scelta ha fatto discutere gli utenti social (e non solo) proprio per il suo colore della pelle, per alcuni giudicato troppo scuro per un personaggio il cui nome si ispira proprio alla chiarezza della pelle.

Zegler ha difeso i cambiamenti sottolineando che la fiaba "doveva essere modernizzata". "È un cartone animato di 85 anni fa e la nostra versione è la storia di una giovane donna che vive la sua vita a prescindere dal fatto che 'un giorno il suo principe verrà' ", ha dichiarato l'attrice.

Una scelta, quella del colosso d'intrattenimento statunitense, che si sta consolidando di anno in anno e che punta a portare al pubblico prodotti sempre più inclusivi. Le polemiche legate al nuovo live action si agganciano direttamente a quelle scoppiate in occasione dell'uscita nelle sale de La Sirenetta. Anche in quell'occasione, le maggiori critiche erano rivolte alla scelta di aver assunto come protagonista un'attrice di etnia nera invece che caucasica.

Nuovo adattamento, nuove polemiche: i temi e fronti contrapposti rimangono sempre quelli. Disney continuerà a puntare a una sempre maggiore inclusione, anche a costo di stravolgere le fiabe originali. E questo sarà possibile perché anche al netto di tutte le controversie, ogni nuova uscita è sempre stata un campione d'incassi.