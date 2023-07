Bleach: Thousand-Year Blood War, il grande inizio della fine di un anime storico

Bleach: Thousand-Year Blood War, il gran finale dell'anime tratto dal manga scritto e disegnato da Tite Kubo, è su Disney+.

Dal 5 luglio 2023 è disponibile la prima parte completa, mentre a partire dall’8 luglio 2023 la seconda parte con un episodio a settimana. Il lunghissimo viaggio di Ichigo Kurosaki arriverà alla fine. Ma c'è un problema: il resto dell'anime è su Prime Video. E “La sanguinaria guerra dei mille anni” non concede molto ai neofiti dell'opera (che conta 16 stagioni prima di questa). La questione è tutta qui: per godersi Bleach: Thousand-Year Blood War vedere il resto è sostanzialmente necessario. Vero che la prima puntata dell'ultimo arco narrativo è decisamente orientata all'azione ed è un ottimo modo per riprendere familiarità con l'ampio universo di Bleach dopo anni, ma episodio dopo episodio la situazione si complica e non poco. E il rischio di perdersi è di fatto cemento armato.

Ma c'è una buona notizia, specie per chi alla parola Shinigami resta come il famoso meme di John Travolta. La saga della guerra millenaria secondo le indiscrezioni sarà divisa in quattro cour. Il primo è già uscito, il secondo è in corso. Gli altri arriveranno tra un po', avete tempo di recuperare per entusiasmarvi a dovere con l'ingresso in scena di Ichigo e compagni nel primo episodio, “Guerra di Sangue”, e per il fondamentale colpo di scena che chiude la prima parte.

Ad ogni modo, per i temerari che vogliono iniziare direttamente dalla fine, ecco la trama con pochissimi spoiler. Bleach: Thousand-Year Blood War segue Ichigo Kurosaki, che ha acquisito i poteri di un Mietitore di Anime (gli Shinigami, appunto) grazie a un incontro fortuito. In quanto mietitore di anime sostitutivo, Ichigo è rimasto coinvolto nel tumulto della Soul Society, un luogo in cui si riuniscono le anime defunte. Ma con l'aiuto dei suoi amici, Ichigo supera ogni sfida e diventa ancora più forte. Quando nuovi Mietitori di Anime e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, Ichigo torna sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare i bisognosi. Nel frattempo, la Soul Society assiste a un’improvvisa impennata nel numero di Hollow distrutti nel mondo dei vivi, ricevendo anche altre segnalazioni di scomparsa di residenti nel Distretto di Rukon. Infine, il Seireitei, patria dei Mietitori di Anime, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Mietitori di Anime con il seguente messaggio: "Tra cinque giorni, la Soul Society sarà annientata dal Wandenreich". La storia e la verità tenute nascoste dai Mietitori di Anime per mille lunghi anni vengono finalmente portate alla luce.

Problemi dei neofiti a parte, il primo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War parte benissimo. Tra l'enorme salto di qualità dell'animazione (sì, è la Cgi bellezza), la colonna sonora, la sceneggiatura e la regia, la prima parte convince. Dosa bene comicità, violenza, ritmo, scene di combattimento e, ovviamente, colpi di scena. Segreti e scontri nel mondo dietro al mondo. E poi c'è un cattivo coi fiocchi. Pardon: cattivi. “Cinque giorni durano una vita”, per parafrasare Al Pacino di Ogni maledetta domenica. E il bello della Guerra - e della seconda parte - deve ancora venire.

Voto: 7