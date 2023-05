La serie animata da guardare con i vostri figli quando vi svegliano nei giorni di festa

La famiglia di Bluey

Come sa ogni genitore, i bambini vivono uno strano paradosso: nei giorni di scuola vogliono dormire fino a tardi, ma quando arriva il fine settimana o comunque un giorno festivo si svegliano da soli prima dell'alba, e inevitabilmente vanno a svegliare anche mamma e papà.

Una volta che siamo in piedi, possiamo portarli a fare una passeggiata, o al parco, o a fare delle compere. Ma che cosa possiamo fargli fare se fuori c'è brutto tempo, o è troppo presto per uscire, o semplicemente siamo troppo stanchi e assonnati per fare qualcosa di più che spostarci dal letto al divano?

Non è il massimo, lo sappiamo, ma in certi casi possiamo "arrenderci" e guardare con loro un po' di cartoni animati, così da tenere loro impegnati e noi relativamente a riposo.

In particolare, per esperienza diretta, abbiamo scoperto che c'è un cartone animato che non solo è molto probabile che piaccia a voi come ai vostri piccoli, ma anche che in qualche modo vi consoli, a volte fino a commuovervi, di tutti i sacrifici che fate per loro.

Il cartone animato di cui stiamo parlando si intitola Bluey, è una serie animata australiana prodotta dalla BBC e in Italia è attualmente disponibile in streaming su RaiPlay e su Disney+. Se vi abbiamo incuriosito, ecco qualche informazione e qualche immagine in più su questo cartone.

Di cosa parla Bluey

In questa serie animata non ci sono persone, ma cani antropomorfi, nel senso che qui i cani guidano, lavorano, organizzano grigliate con gli amici, vanno al centro commerciale. E giocano, moltissimo.

Bluey Heeler è una cagnolina (di razza Australian Cattle Dog, se vi interessa) di sei anni dal manto blu, che vive con la sorellina Bingo, che ha quattro anni e ha il pelo rossiccio come mamma Chilli, mentre Bluey è la copia del papà Bandit.

Chili lavora come agente di sicurezza in aeroporto (quindi forse partecipa anche a Airport Security Australia?), mentre Bandit è un archeologo. Ma non sono importanti le loro professioni, perché non li si vede praticamente mai al lavoro (e infatti abbiamo scoperto le loro professioni su Wikipedia). E soprattutto perché la trama di questo cartone gira interamente intorno ai momenti di svago della famiglia Heeler.

Papà Bandit è divertente, inventa sempre nuovi giochi, oppure si attiene scrupolosamente alle regole dei giochi inventati dalle sue figlie, che quanto a creatività non scherzano.

Anche mamma Chilli è super divertente, ma in lei prevale di più l'aspetto dell'affetto, connesso a un'estrema capacità di ascolto quando si approccia a Bluey e Bingo.

E poi ci sono i parenti, i vicini di casa, gli amici, i piccoli e i genitori incontrati al parco, commercianti, passanti e tutta la comunità di questo mondo canino. Ecco, adesso sapete più o meno tutto, iniziate quindi a familiarizzare con la sigla italiana, che vi entrerà subito in testa.

Perché guardare Bluey la domenica mattina

Ci sono mille motivi per guardare Bluey con i vostri figli. Innanzitutto perché fa ridere grandi e piccini, con uno humour fresco, moderno, adatto a tutte le età.

Il secondo motivo per cui vedere Bluey (ed è anche una buona giustificazione per aver acceso la tv di mattina presto) è che è ricchissimo di spunti. Giochi da organizzare a casa o al parco, battute, modi di dire (il nostro preferito è "noia stellare") e, se non state attenti, anche qualche scherzetto che i vostri figli potrebbero fare a voi.

E poi c'è il fatto che Bluey vi massaggerà il cuore in quasi ogni puntata. Nel senso che, oltre a essere divertente, questo è un cartone animato così profondo che più di una volta vi ritroverete a guardarlo con gli occhi lucidi, ed è inutile attribuirlo alla mancanza di sonno.

La realtà è che Bluey è un cartone animato stupendo, che diverte i più piccoli ma coccola anche i grandi. E se non ci credete, guardate questa scena tratta da un episodio in cui Chilli ricorda la frustrazione dei primi mesi con Bluey, e di come un giorno quella tristezza svanì in un sorriso, grazie all'incoraggiamento di un'altra mamma che la rassicurò dicendole "Stai andando alla grande". E provate a rimanere impassibili, se ci riuscite.

Voto: 9