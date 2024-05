Camden, la docuserie sul mitico quartiere di Londra arriva su Disney+: le anticipazioni

Disney+ annuncia l’arrivo di Camden, la docuserie sul mitico quartiere di Londra “che ha plasmato il destino di generazioni di artisti” con la partecipazione dei più grandi artisti pop del mondo, tra cui la produttrice esecutiva della serie Dua Lipa. Dalle anticipazioni alla data di uscita, ecco tutto quello che sappiamo e le prime immagini della serie.

Camden, le anticipazioni

Secondo le anticipazioni Camden “con l'accesso privilegiato ad alcune delle più grandi star della musica mondiale, la serie svelerà le straordinarie storie inedite di come le vite e le carriere di molte icone musicali di oggi siano state trasformate dalla magia di Camden, una piccola zona di Londra che ha plasmato il destino di generazioni di artisti”. E arriviamo ai big. Le immagini diffuse da Disney+ ritraggono Dua Lipa, Chris Martin, Little Simz, Nile Rodgers, Boy George e Yungblud. “Sono stati confermati anche Pete Doherty e Carl Barat dei Libertines, Mark Ronson, Questlove, Black Eyed Peas, Jazzie B dei Soul II Soul, Chuck D e Sister Bliss dei Faithless”.

Camden, la produzione

La serie è prodotta da Lightbox, la società di produzione fondata dal produttore premio Oscar Simon Chinn e dal produttore premio Emmy Jonathan Chinn, in associazione con Day One Pictures, la società di produzione co-fondata da Nick Shymansky, manager originale di Amy Winehouse, e da Radical22. Asif Kapadia è il Series Director. I registi degli episodi sono Toby Trackman, Yemi Bamiro e Sarah Lambert. Il produttore della serie è Gaby Aung. I produttori esecutivi sono Simon Chinn, Jonathan Chinn e Suzanne Lavery per Lightbox, Nick Shymansky, Jasper Waller-Bridge e Ben Friedman per Day One Pictures e Dua Lipa e Dukagjin Lipa per Radical22.

Camden, il periodo di uscita

La docuserie Camden debutta su Disney+ nel mese di maggio 2024.