Chevalier è il tipo di biopic che vorremmo vedere più spesso

Chevalier

Chevalier arriva su Disney+, lo fa forte di una curiosità assolutamente legittima per un biopic molto atteso, soprattutto per la natura atipica del personaggio: Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George, uno dei pochissimi uomini di colore capaci nell’Europa che fu, di farsi un nome, di emergere in quella Francia che si preparava ad essere il teatro di una Rivoluzione che cambiò il mondo. Egli fu musicista e compositore di grande talento, spadaccino e personaggio di spicco della corte di Francia. Il film di Stephen Williams è senz’altro molto gradevole, una bella eccezione visti i disastri che il genere biopic sta donando ultimamente.

Chevalier: la trama

Joseph Bologne non è un ragazzo come gli altri, perso nella contraddittoria e affascinante Parigi di fine XVIII secolo. Innanzitutto, è uno dei migliori violinisti e compositori della Corte di Versailles, in quella Francia che sotto il dominio di Re Luigi XVI (Sam Barlien) e di Maria Antonietta (Lucy Boynton) sta cercando di rimanere in piedi, tra conservazione dello status quo e quelle spinte rivoluzionarie che poi esploderanno con l’assalto alla Bastiglia. Spadaccino provetto, ammirato dalle donne per carisma, audacia, bellezza, è però soprattutto una cosa agli occhi di tutti: nero. Suo padre era uno dei tanti proprietari terrieri della Guadalupa, sua madre una schiava, lui però è stato benedetto da un talento che gli ha fatto guadagnare la possibilità di un’istruzione di tutto rispetto, che gli ha infine fatto aprire le porte della Corte Reale e con essa le simpatie della Regina, diventando uno dei compositori di spicco del periodo barocco, per quanto ambisca a distinguersi dal desueto in tale ambito. Ma il razzismo e l’inimicizia di personalità come il Marchese di Montalembert (Marton Csokas) e di altri membri dell’aristocrazia dell’epoca verso la sua repentina ascesa, il successo della sua musica, così come l’impossibilità di vivere pienamente la sua relazione con Marie-Josephine (Samara Weaving), moglie del marchese, lo spingeranno sempre di più a rivalutare la sua esistenza, la sua vita e ciò che vuole farne. Il risultato sarà un abbracciare il cambiamento, ma soprattutto aprire gli occhi verso la realtà di quel paese, della società in cui si trova e del fatto che fino a quel momento, abbia inseguito un arrivismo cieco e privo di virtù.

Le contraddizioni della Francia che fu attraverso gli occhi di un paria

La figura Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George è una delle più incredibili e affascinanti della storia di quel secolo, non solo francese, ed è assurdo che si sia dovuti aspettare così tanto per vederne una trasposizione. Chevalier è diretto da Stephen Williams, una delle menti dietro il successo di una serie iconica come Lost e di una miriade di altri prodotti televisivi, che cesella un mix tra una soap in stile Bridgerton e una rappresentazione storica connessa alla famigerata Marie Antoinette di Sofia Coppola.

Sull’eredità di questo film si è tuttora divisi, soprattutto per come ha lanciato la moda di mischiare modernità e passato, con il fine di rendere più accessibili al pubblico attuale personaggi e drammi del passato. Chevalier fa lo stesso, basandosi su una sceneggiatura di Stefani Robinson che però evita gli eccessi di certe operazioni hipster e indie recenti, cerca soprattutto di darci il punto di vista del suo protagonista, interpretato da un ottimo Kelvin Harrison Jr., che se in Cyrano aveva deluso, qui invece grazie ad un personaggio molto più approfondito e interessante, regala una performance di alto livello.

Si può anzi dire che la sua energia, la rabbia e la metamorfosi che sa imprimere a Joseph, siano elemento essenziale per la riuscita finale di questo biopic atipico ma tutt’altro che sbilanciato, che certo, si prende molte licenze rispetto alla verità tout court, ma sa come far apprezzare il suo protagonista, ci offre uno sguardo non poi così prevedibile su quel periodo storico, visto dall’interno della Corte che si avvicina al crepuscolo tra sfarzo e immoralità. Fatto ancora più importante, su un tema come il razzismo, la centralità del colonialismo nella cancellazione dell’identità, evita retorica o facili pietismi.

Un film antico per personaggi ma moderno per tematiche

Chevalier si fa forza di una regia molto dinamica, in certi momenti quasi da videoclip, che sa ottimizzare i bellissimi costumi di Oliver Garcia, le scenografie di Lotty Sanna e una colonna sonora Kris Bowers che evita di eccedere per protagonismo. La fotografia di Jess Hall è per fortuna lontana dal formato Instagram visto ultimamente in tante operazioni di questo tipo, contribuisce con il suo gioco di luci ed ombre ad esaltare gli interni di una Corte che è nido di vipere, trappola per l’ambizione di un uomo che capisce solo troppo tardi, di essere visto come una sorta di divertente fenomeno d’intrattenimento.

Tra duelli e concerti al fianco di Mozart, scontri verbali e fuochi d’artificio, Chevalier lentamente porta il suo protagonista a interrogarsi su quale sia la sua vera natura, su quanto abbia seguito fino a quel momento un percorso deciso da altri. In questo, il film diventa metafora molto ben strutturata del dramma delle seconde generazioni, ancora oggi attuale in Francia e nel Regno Unito, di chi non sa chi è, a quale mondo appartiene, è caratterizzato da una scissione interna difficilmente colmabile. Chevalier smette quindi di essere un melò in costume per la Generazione Z, diventa un film sulla Storia vista da un musicista che diventò rivoluzionario, su cui Napoleone poi cercherà di operare una damnatio memoriae inutile.

Peccato per lo scarso successo di pubblico, perché questo è uno dei rari prodotti in costume recenti che meriti veramente il vostro tempo, non fosse altro per ammirare personaggi che sono tutto tranne ciò che sembrano, a partire dal protagonista: così sicuro di sé, così perso dento un sogno che in realtà è un incubo da cui sarà costretto a svegliarsi.

Voto: 7