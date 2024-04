Ci vediamo in un’altra vita, la nuova serie spagnola su Disney+: trama e quando esce

Un nuovo crime drama, basato su drammatici fatti reali, è in arrivo su Disney+. Stiamo parlando di Ci vediamo in un’altra vita, la serie spagnola creata da Jorge Sánchez-Cabezudo e Alberto Sánchez-Cabezudo. Ecco la trama, il cast e la data di uscita.

Ci vediamo in un’altra vita, il trailer

Ci vediamo in un’altra vita, la trama

La nuova serie originale Disney+ spagnola Ci vediamo in un’altra vita, si legge nella sinossi, “è un adattamento del libro del giornalista Manuel Jabois, “Nos vemos en esta vida o en la otra”, che si basa sull’intervista che Gabriel Montoya Vidal, “Baby”, gli rilasciò per parlare del suo legame con il più grande attentato jihadista commesso sul suolo europeo l’11 marzo 2004. In quell’anno, Baby era un adolescente di sedici anni che, insieme a Emilio Trashorras, partecipò al trasferimento dell’esplosivo che sarebbe stato utilizzato a Madrid. Baby è stata la prima persona condannata per gli attentati. La sua testimonianza è stata fondamentale nel processo di massa del 2007”.

Ci vediamo in un’altra vita, il cast

Il cast di Ci vediamo in un’altra vita comprende Roberto Gutiérrez, Pol López, Tamara Casellas, Quim Ávila, Mourad Ouani e Jaime Zataraín.

Ci vediamo in un’altra vita, quando esce

La serie spagnola Ci vediamo in un’altra vita debutta su Disney+ il 17 aprile 2024.