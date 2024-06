The Acolyte, un salto senza rete nell'universo di Star Wars

Il 5 giugno 2024 hanno debuttato su Disney+ i primi due episodi di The Acolyte, la nuova serie di Star Wars ambientata in periodo particolare della Galassia lontana lontana: l’Alta Repubblica. In altre parole: cento anni (almeno) prima del primo film della seconda trilogia – sì, La minaccia fantasma - e dell’avvento degli Skywalker.

Detto meglio: una grande scommessa. Un salto senza rete. Perché la serie di Leslye Headland apre di fatto la strada a tutto il resto. È il prequel dei prequel - come fosse poca cosa - con l'aggiunta della complicazione di un paio di livelli di sfida in più rispetto agli altri live-action di Lucasfilm tipo Andor, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian e via aggiungendo.

La grande scommessa

The Acolyte parte con i pesi alle caviglie nella corsa alla rilevanza nella vastità della galassia di Star Wars. E la scelta dell’ambientazione nell’Alta Repubblica – periodo temporale ancora inesplorato sul grande e sul piccolo schermo – potrebbe essere il motivo principale. Già, perché la serie, a differenza dei titoli già citati, al momento è sprovvista della carta-salvagente “personaggio leggendario della prima trilogia” da giocarsi (forse Yoda, ma sinceramente spero di no).

Quindi, in periodi di temibili script fan service, questa è una grande scommessa.

E ancora. La serie non ha “precedenti” nel mondo delle serie animate o in quello dei film che le hanno aperto la strada (vedi Ahsoka, per esempio) o segnato inesorabilmente il destino (vedi Obi-Wan Kenobi in chiave negativa e Rogue One per Andor in chiave positiva). E questo si chiama salto senza rete. La prima pellicola – La minaccia fantasma – è lontana cento anni. Il tempo per nuove avventure c’è.



Quindi sì, The Acolyte ha il proprio destino in mano. Ne è l’artefice. Tempi inesplorati e praterie per gli sceneggiatori. Dal 5 giugno al 17 luglio 2024, data dell’ultimo episodio, la creatura di Leslye Headland ha tutti gli occhi su di sé. Il salto senza rete è pericoloso, ma se riesce gli applausi sono scroscianti (sì, è una battuta fan service).