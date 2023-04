Crater, su Disney+ un nuovo film sci-fi dai produttori di Stranger Things

Disney+ è pronta ad arricchire il suo catalogo con un nuovo titolo che unisce il genere sci-fi con il racconto di formazione. Sulla piattaforma di streaming, infatti, sta per arrivare Crater, un nuovo film di fantascienza che vanta nomi molto importanti nella sua produzione, gli stessi di Stranger Things. Si tratta di un film, diretto da Kyle Patrick Alvarez, che coniuga due generi diversi unendo il mondo della fantascienza a quello dell'avventura di formazione, il tutto prodotto dalla 21 Laps Production, la casa di produzione dell'iconica serie Netflix con Millie Bobby Brown. Nel trailer ufficiale di Crater, appena rilasciato da Disney+, possiamo avere un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta da questo nuovo film che racconta la storia di cinque amici che partono per un viaggio verso un misterioso cratere che cambierà per sempre le loro vite. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da Crater e scoprire quando, questo nuovo progetto scritto da John Griffin e prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen, debutterà sul catalogo della piattforma di streaming.

Crater, di cosa parla

Crater è la storia di Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi). Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un’ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

Chi c'è nel cast di crater

Il cast di Crater è composto da Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi.

Quando esce Crater su Disney+

Il film Crater uscirà in esclusiva su Disney+ il 12 maggio 2023.