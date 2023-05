Crater, banalità e idee sprecate: perché non guardare il film su Disney+

Crater

Il 12 maggio ha debuttato su Disney+ Crater, il film diretto da Kyle Patrick Alvarez e prodotto dalla 21 Laps Production, la casa di produzione di Stranger Things. L'idea alla base è quella di unire il racconto di formazione - cinque giovanissimi amici che partono per un viaggio-avventura - alla fantascienza e quindi catapultare l'avventura sulla Luna. La versione brevissima, per chi si trova da ore nel limbo del “cosa guardo adesso” e non può più perdere tempo, è questa: Crater è, a voler essere gentili, un film malriuscito. Non buttate un'ora e mezza. Per tutti gli altri, ecco la versione un filo più lunga. E allora, “vado a spiegarmi meglio” (qui il riferimento alla citazione).

Di cosa parla Crater

Iniziamo con la trama, quella base e senza spoiler. Crater racconta la storia di Caleb Channing, cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre. Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan, Borney e Marcus, e una nuova arrivata dalla Terra, Addison, dirottano un rover per un’ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

Perché Crater è un film malriuscito

Il film è capace al tempo stesso di essere banalissimo e di sprecare tante buone idee. Alcune cose di Crater sono, ad andarci leggeri, già viste e riviste. I cinque amici, l'inizio e la fine viaggio-avventura, i personaggi all'interno del gruppo e le dinamiche tra loro, gli incidenti di percorso e i discorsi del padre, giusto per dirne qualcuna. (indizio: I Goonies, Stand by me, The Wizard, ecc.)

Contemporaneamente, il film riesce a bruciare delle buone idee (sulla carta) gettandole sullo sfondo o usandole poco e male.

Tre esempi per chiarire meglio il concetto. Cominciamo con la durata del viaggio che Caleb dovrà fare in criosonno: più di 70 anni. E si sveglierà ancora bambino, con la vita degli amici che nel frattempo sarà trascorsa per intero. Continuiamo con la vera dinamica della morte del padre e soprattutto il perché (evitiamo uno spoiler gigante). Concludiamo con la terza: l'intera ambientazione del film. La colonia mineraria sulla Luna, la struttura della società, i “contratti” di lavoro e il rapporto con la Terra.

Voto: 4.5