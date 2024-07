Avetrana – Qui non è Hollywood, la nuova serie italiana sull'omicidio di Sarah Scazzi: il trailer e quando esce su Disney+

Uno dei casi di cronaca nera più “famosi” d’Italia diventa una serie tv italiana su Disney+. Stiamo parlando di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie in quattro puntate basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Dal cast alle anticipazioni, ecco tutte le anticipazioni sulla miniserie che racconta il delitto della giovanissima Sarah Scazzi.

Avetrana – Qui non è Hollywood, il trailer

Avetrana – Qui non è Hollywood, le anticipazioni sulla trama

“Avetrana è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare – racconta la sinossi - . È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. La troveranno in fondo a un pozzo”. La serie racconta il delitto, le indagini e il forte impatto mediatico che ebbe in tutto il Paese.



Avetrana – Qui non è Hollywood, il cast

Avetrana – Qui non è Hollywood è interpretata da Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il maresciallo Persichella.

Avetrana – Qui non è Hollywood

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.

Avetrana – Qui non è Hollywood, la data di uscita

Per il momento Disney+ non ha diffuso una data precisa, ma solo un periodo di uscita. La serie Avetrana – Qui non è Hollywood debutta sulla piattaforma di streaming nell’autunno 2024.