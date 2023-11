Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, il trailer e la data di uscita su Disney+

Feste a misura di ragazzi su Disney+. Annunciato l'arrivo di Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!, l’ultimo film d'animazione basato sulla serie di libri di Jeff Kinney. Ecco il trailer, la data di uscita, le voci originali e le anticipazioni sulla trama.

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, il trailer

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, la trama

“Quest'anno le vacanze invernali si stanno rivelando particolarmente stressanti per Greg Heffley – racconta la sinossi ufficiale - . Dopo aver accidentalmente danneggiato uno spazzaneve mentre faceva un pupazzo di neve con il suo migliore amico Rowley Jefferson, Greg teme di non ricevere la nuova console per videogiochi che desidera tanto per Natale. Per peggiorare le cose, rimane bloccato dalla neve con la sua famiglia, tra cui il burbero fratello maggiore Rodrick e il fastidioso fratello minore Manny”.

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, la produzione e le voci

Diretto da Luke Cormican (Teen Titans Go!) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! vede le voci nella versione originale di Wesley Kimmel (The Mandalorian), Spencer Howell (Ithaca), Chris Diamantopoulos (Beavis and Butt-Head), Erica Cerra (Power Rangers) e Hunter Dillon (Deadpool 2).

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, la data di uscita

Il film d’animazione Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! debutta su Disney+ l’8 dicembre.