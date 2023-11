Doctor Who, la serie di fantascienza più longeva di tutti i tempi, festeggia 60 anni di vita e sbarca su Disney+. E lo fa con tre episodi speciali, in attesa dell’arrivo della nuova stagione. Ecco il trailer, il cast, il calendario delle uscite e quello che c’è da sapere.

Doctor Who su Disney+, il trailer degli speciali

Doctor Who su Disney+, il cast e la produzione

I tre speciali - intitolati "The Star Beast", "Wild Blue Yonder" e "The Giggle" - riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who). Il nuovo cast include Yasmin Finney nel ruolo di Rose Temple-Noble, Miriam Margolyes, voce del Meep, e Ruth Madeley nei panni di Shirley Anne Bingham, oltre ai personaggi che ritornano come Jacqueline King nel ruolo di Sylvia Noble, Karl Collins in quello di Shaun Temple e Jemma Redgrave nei panni di Kate Lethbridge-Stewart.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf e BBC Studios. La serie torna sotto la visione creativa del nuovo showrunner Russell T. Davies, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. Gli speciali del 60esimo anniversario sono scritti da Russell T. Davies e diretti rispettivamente da Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button. BBC Studios si occupa della distribuzione globale.

Doctor Who, la nuova stagione e il quattordicesimo Dottore

Secondo le anticipazioni Ncuti Gatwa, attore ruandese naturalizzato britannico, prenderà il controllo del Tardis come Quindicesimo Dottore durante il periodo delle feste e la nuova stagione di Doctor Who arriverà nel 2024 in streaming su Disney+ a livello globale e sulla BBC nel Regno Unito e in Irlanda.

Doctor Who, quando escono gli episodi speciali su Disney+: il calendario

Il tre episodi speciali di Doctor Who per i sessanta anni della serie - intitolati "The Star Beast", "Wild Blue Yonder" e "The Giggle" – usciranno su Disney+ il 25 novembre 2023, il 2 dicembre 2023 e il 9 dicembre 2023.