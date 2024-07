Domenica con le Supremes, il nuovo film su Disney+: il trailer e quando esce

L’estate porta su Disney+ Domenica con le Supremes, il film Searchlight Pictures tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore e diretto da Tina Mabry. Ecco il trailer, le anticipazioni sulla trama, il cast e la data di uscita della pellicola.

Domenica con le Supremes, si legge nella sinossi, "segue le migliori amiche di una vita Odette, Barbara Jean e Clarice, conosciute come "The Supremes", che condividono l'indissolubile legame di sorellanza che deriva dall’aver fronteggiato decenni di battaglie di vita. Attraverso gioie e dolori, matrimonio e figli, felicità e tristezza, amore e perdita, alcune forme di dolore e malattia minacciano di far riemergere il passato quando le tre donne vedono il proprio legame messo alla prova affrontando i momenti più difficili".

Il film è interpretato da Aunjanue Ellis-Taylor, Sanaa Lathan e Uzo Aduba. Completano il cast Mekhi Phifer, Julian McMahon, Vondie Curtis Hall e Russell Hornsby. Tra i nuovi volti spiccano Kyanna Simone, Tati Gabrielle, Abigail Achiri, Dijon Means, Xavier Mills, Ryan Paynter e Cleveland Berto.

Il film debutta su Disney+ il 23 agosto 2024.