Papa Francesco dialoga con la generazione z nel nuovo documentario Disney+

Papa Francesco è protagonista di un nuovo documentario che lo vedrà dialogare, a cuore aperto, con giovani ragazze e ragazzi della generazione z. La location è il quartiere romano Pigneto. I protagosti dieci giovani e il Pontefice Jorge Mario Bergoglio. Sul 'tavolo' domande di ogni tipo: dall'aborto agli abusi, dai migranti ai diritti Lgbtqia+. E all'incontro ci sono le telecamere della società di produzione Producciones del Barrio. Il risultato si chiama Faccia a faccia con Papa Francesco, lo speciale originale spagnolo con Papa Francesco diretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez, debutterà tra pochi giorni in esclusiva su Star, all’interno di Disney+.

"È un'opportunità unica per unire due mondi che normalmente non si toccano, per vedere una delle persone più influenti del mondo dialogare con un gruppo di giovani adulti le cui vite a volte si scontrano frontalmente con i postulati della Chiesa. È stato un atto di grande generosità, sia da parte di Papa Francesco che dei dieci giovani adulti", spiegano i registi Jordi Évole e Màrius Sanchez.



"Il fatto che Papa Francesco si sia seduto ad ascoltare e abbia avuto un dialogo aperto con questi giovani adulti, molti dei quali sono distanti dalla Chiesa cattolica, con questa onestà e vicinanza dà a questo speciale un valore enorme, e siamo molto orgogliosi di poterlo consegnare al mondo", aggiunge Sofía Fábregas, vice president of production di Disney+ in Spagna. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questo documentario e quando potremo vederlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Faccia a faccia con Papa Francesco, il trailer

Faccia a faccia con Papa Francesco, cosa vedremo nello speciale

Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra il Pontefice e dieci giovani adulti tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti Lgbtqia+, abusi all'interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Papa e i dieci giovani si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco.

"Ho imparato molto da voi. Vi ringrazio per il bene che mi avete fatto", ha detto Papa Francesco al termine dell'incontro.

Faccia a faccia con Papa Francesco, quando esce su Disney+

Faccia a faccia con Papa Francesco debutterà il 5 aprile in esclusiva su Star, all’interno di Disney+.