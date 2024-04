Feud: Capote Vs. The Swans arriva su Disney+: il titolo, la trama, il cast e quando esce

Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ Feud: Capote Vs. The Swans, la seconda stagione della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy basata sul bestseller Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era di Laurence Leamer. Un cast d’eccezione, personaggi straordinari e un regista di altissimo livello. Ecco la trama, il cast, la data di uscita e tutto quello che c’è da sapere.

Feud: Capote Vs. The Swans, la trama e il cast

L’acclamato scrittore Truman Capote (Tom Hollander) si circondava di un gruppo di donne – ricche e affascinanti esponenti della mondanità newyorkese – che lui soprannominava "i cigni". Il gruppo di donne, belle e raffinate, comprendeva la grande dama Barbara "Babe" Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo un racconto poco velato delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro “Answered Prayers”, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso. La serie è interpretata anche da Demi Moore nel ruolo di Ann "Bang-Bang" Woodward, Molly Ringwald è invece Joanne Carson, Treat Williams veste i panni di Bill Paley, Joe Mantello quelli di Jack Dunphy mentre Russell Tovey interpreta John O'Shea.

Feud: Capote Vs. The Swans, la produzione

Scritta per la televisione da Jon Robin Baitz, Feud: Capote Vs. The Swans è diretta da Gus Van Sant, Max Winkler e Jennifer Lynch. I produttori esecutivi sono Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Baitz, Van Sant, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Naomi Watts, Eric Kovtun e Scott Robertson. La serie è prodotta da 20th Television.

Feud: Capote Vs. The Swans, la data di uscita

Composta da otto episodi, Feud: Capote Vs. The Swans debutterà su Disney+ il 15 maggio 2024.