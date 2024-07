Futurama, la stagione 12 su Disney+: il trailer e quando esce

La nuova vita di Futurama continua. Disney+ annuncia il debutto della dodicesima stagione della creatura di Matt Groening e David X. Cohen. La serie animata prosegue dopo il “rilancio” dopo dieci anni di silenzio e il reboot. Ecco tutto quello che sappiamo.

Futurama 12, il teaser trailer

Futurama, la trama della serie

La serie segue Phillip J. Fry (Billy West nella versione originale), un ragazzo che consegna pizze a New York, che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nell’anno 3000. In questa sorprendente “nuova” New York, fa amicizia con il robot bevitore Bender (John DiMaggio nella versione originale) e si innamora della ciclope Leela (Katey Sagal nella versione originale). Il trio trova lavoro presso la Planet Express Delivery Company, fondata dallo schivo discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Insieme al contabile Hermes Conrad, all’assistente Amy Wong e all’aragosta aliena Dottor John Zoidberg, intraprendono emozionanti avventure che li portano in ogni angolo dell’universo.

Futurama 12, il cast di voci

La stagione 12 di Futurama è interpretata nella versione originale da John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Futurama, la produzione

Futurama è prodotta da 20th Television Animation, parte dei Disney Television Studios, con l’animazione realizzata dai Rough Draft Studios. Futurama è creata da Matt Groening e sviluppata da Groening e David X. Cohen. Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keller e Claudia Katz.

Futurama 12, quando esce

Futurama 12 debutta su Disney+ il 29 luglio 2024.