Futurama era diverso da tutto il resto, per questo lo amavamo

Futurama

Futurama torna con nuovi episodi, promette di rispolverare la sua magia che l’ha resa una delle creature più amate dalla Generazione Millennial, quella che dopo i Simpson e assieme ai Griffin, aveva imparato ad adorare questa sitcom animata unica nel suo genere. Dopo ben 10 anni, è il caso di fare un esercizio di memoria e riabbracciare quei personaggi, quella comicità, capace di parlarci della società in modo unico.

Un successo nato in modo complicato

Matt Groening ha sempre descritto come uno dei momenti più difficili della sua vita la fase produttiva di Futurama, a causa delle perplessità e degli ostracismi messi in campo dalla FOX. Futurama in effetti è stata la serie animata più complessa di quel periodo, la più audace, anche la più difficile da inquadrare. Temi fantascientifici tutt’altro che banali si univano ad una disamina della società occidentale, della tecnocrazia, di problematiche come depressione, maschilismo, condanna del capitalismo, sferzanti frustate alla politica, ai mass media, alla visione della donna come mero oggetto e tanto altro ancora. La FOX strabuzzò gli occhi, cercò di intervenire anche sul posizionamento, infine disse chiaro e tondo che non ci credeva. Groening assieme al fido David X. Cohen cercò in ogni modo di convincerli che quella serie era esattamente ciò che serviva. L’iter creativo sarebbe stato (soprattutto in fase di scrittura) uno dei più complicati ma anche innovativi fino a quel momento, così come l’animazione, mix perfetto di CGI, animazione classica, creando un universo coloratissimo, ma anche familiare. In Futurama la sitcom classica, con le sue dinamiche, si incrociava con la demenzialità tipica della comedy anni ’90, con un universo in cui i personaggi erano direttamente connessi al teen movie liceale, alle parodie di Mel Brooks, ai capolavori di Zucker ed Abrahams. Prodotto quindi trasversale, perfetto per un pubblico che spaziava ovunque, nonché inclusivo e diversificato, capace di guardare a come la società stava cambiando.

Un protagonista che è un mix unico

Fry è stato qualcosa di più di un protagonista che riportava in auge lo “sfigato” che tanto andava di moda nel cinema teen comico da diverso tempo. Fry era stupido, goffo, pigro, svogliato, ignorante, puzzone e inetto, ma era anche sensibile, senza pregiudizi, curioso, idealista e capace di alcune geniali improvvisate che salvavano sempre la situazione. In lui vi era la Generazione X così come i Millennial, era un perfetto trait d’unione transgenerazionale, perché si agitava l’incertezza della trasformazione e del passaggio d’età, quello in cui cominci ad avere un passato che pesa, di cui tenere conto. Assieme al robot Bender, sorta di spirito del Caos emule dei tanti teen characters degli anni ’80, Fry formerà una coppia unica, irripetibile, che farà muovere Futurama spesso e volentieri verso il buddy movie, verso il ritorno al concetto di strana coppia, un must della commedia americana e non solo. Poi c’era Leela, sorta di decostruzione ed assieme elogio dell’eroina femminile, con quel solo occhio a indicare un’eccessiva ristrettezza di vedute, la volontà di farsi largo in un mondo machista, patriarcale, pieno di pregiudizi ed in cui solo Fry, alla fin fine la rispettava. Il resto della ciurma era una sorta di melting pot della società occidentale in cambiamento, pieno di stereotipi e assieme di condanna degli stessi. Perché Futurama questo è stato: una maschera a due facce, un Giano Bifronte in cui c’era tutto e il contrario di tutto, con riferimenti altissimi e bassissimi, frutto di una volontà di rappresentare il cambiamento.

Il concetto del diverso e dell’inadeguatezza al vivere

Futurama, quell’universo abitato da personaggi assurdi, ridicoli, mostruosi alieni, robot esauriti e via dicendo, sarebbe durata fino al 2013, finendo anche al centro di diversi contenziosi per quello che riguardava la proprietà dei diritti. Eppure, è riuscita a parlarci di un ragazzo, perso in un futuro dove non conosce nessuno, che tra avventure che strizzavano l’occhio a Welles, Asimov, Star Wars, Flash Gordon, Stark Trek, Blade Runner, Alien e soprattutto la vecchia fantascienza degli anni ’50 e ’60. Lo ha fatto mettendo in mostro la lotta dell’uomo qualunque, qualsiasi, per trovare la sua strada, mentre cerca di capire cosa può fare in questa società, se davvero può fare la differenza o è condannato ad essere uno sfigato per sempre. Futurama la sua capacità di affrontare i temi veri, urgenti, della gente comune, lo ha dimostrato già in questa prima puntata del nuovo corso, con l’aggredire la schiavitù moderna dello spettatore che diventa essere asociale e succube della tecnologia. Quella tecnologia che era un tempo risorsa e oggi è diventata una gabbia, da mostrare alla luce del sole mentre si diventa mere scatole mentali da riempire. Qualcosa che Fry ed i suoi casinisti amici non sono mai stati, presi com’erano dal sopravvivere a sé stessi ed ai propri difetti platealmente messi su piazza, perché si parlasse così dei nostri, della nostra capacità di ricominciare a dispetto di ciò che ci circonda. Non proprio poca cosa per quella che era all’inizio solo una serie sci-fi comica con quella ciurma spaziale sgangherata, *, erano in tutto e per tutto noi, incapaci di essere risolti e di dominare la nostra vita.