Gargoyles, Disney+ al lavoro per una serie live-action del cartone animato

Disney al lavoro sulla serie live-action di Gargoyles. A lanciare la notizia è The Hollywood Reporter. Il reboot del cartone animato anni Novanta è nelle mani di Gary Dauberman (sceneggiatore, tra le altre cose, di Annabelle e It) e della casa di produzione Atomic Monster di James Wan (regista e sceneggiatore di Saw, Insidious, The Conjuring e anche Aquaman) e Michael Clear.

Gargoyles, la serie animata originale

La serie originale, disponibile in streaming su Disney+, creata da Greg Weisman, è andata in onda in Nord America dal 1994 al 1997. Tono gotico e dark, ampi riferimenti a William Shakespeare e grandi archi narrativi: questi gli elementi che hanno trasformato il cartone in un vero e proprio cult.

La storia raccontato di un gruppo di creature magiche, i Gargoyles, che prendono vita di notte e si trasformano in statue di pietra di notte. Vivevano in un castello in Scozia del 994 d.C, ma un mago li ha maledetti e costretti a "rimanere addormentati fino a quando il loro castello non fosse giunto sopra le nuvole". Mille anni dopo, nel 1994, un miliardario americano, David Xanatos, fa spostare il castello dalla Scozia alla cima di un grattacielo a Manhattan. E i Gargoyles si risvegliano.