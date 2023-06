Great Expectations, il trailer della serie tv tratta dal romanzo di Charles Dickens

Da uno dei più celebri romanzi del grande scrittore inglese Charles Dickens, tradotto in italiano con Grandi Speranze, arriva su Disney+ una nuova serie tv, decisamente poco adatta ai bambini.

Guardiamo insieme il trailer e tutte le informazioni disponibili sulla serie Great Expectations, adattata da Steven Knight e prodotta in collaborazione tra il canale americano FX e la BBC, che in passato avevano già collaborato per un'altra serie tratta da un classico dickensiano, ovvero Canto di Natale.

Quando esce Great Expectations su Disney+

La serie, composta di sei episodi usciti tra marzo e aprile in USA e UK, uscirà in Italia con la stagione completa il giorno mercoledì 28 giugno.

Di cosa parla la serie Grandi Speranze

Great Expectations è la storia di formazione di "Pip", un orfano che desidera una vita migliore, finché uno scherzo del destino e le oscure manipolazioni della misteriosa ed eccentrica "Miss Havisham" gli mostrano un tenebroso mondo di possibilità. In seguito alle grandi aspettative riposte su di lui, Pip dovrà capire il prezzo di questo nuovo mondo e se lo renderà davvero l’uomo che desidera essere. Critica severa del sistema di classe, il romanzo di Dickens fu pubblicato nel 1861 dopo essere stato inizialmente rilasciato in una serie di capitoli settimanali a partire da dicembre 1860.

Il cast della serie tv

Fionn Whitehead è il protagonista nel ruolo di "Pip", insieme a un cast stellare che comprende Olivia Colman nel ruolo di "Miss Havisham", Shalom Brune-Franklin, Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle, Laurie Ogden, Rudi Dharmalingam, Tom Sweet, Chloe Lea e Matt Berry.

Knight è sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker e Kate Crowe. Brady Hood e Samira Radsi sono i registi. Great Expectations è prodotto da FX Productions in associazione con la BBC, Scott Free e Hardy Son & Baker.

Great Expectations, il trailer ufficiale

E ora l'intrigante trailer della serie Great Expectations