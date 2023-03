How I Met Your Father 2, torna (a grande sorpresa) Barney Stinson

Lo spin-off di How I Met Your Mother ha sempre più legami con la serie originale da cui si ispira e, in occasione del mid-season finale della seconda stagione, ha annunciato un cameo davvero speciale. Si tratta del grande ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico, un grandissimo protagonista dello show che ha fatto ridere, emozionare e ha coinvolto tutti con le sue gag esilaranti e ormai leggendarie. Parliamo di Barney Stinson interpretato dal fenomenale Neil Patrick Harrys che, dopo essere già apparso nel primo episodio di How I Met Your Father 2 in un incidente d'auto con il personaggio interpretato da Hilary Duff, tornerà anche nel finale di metà seconda stagione.

L'annuncio di questo grandissimo ritorno nella serie che ha lanciato il suo successo a livello internazionale è arrivato dallo stesso Neil che, in un post su Instagram, ha rivelato ai suoi fan, e a quelli della serie distribuita da Disney+ , che farà per un lungo cameo negli episodi 10 e 11 del capitolo due di serie che andranno in onda a partire dal 28 marzo su Hulu negli Stati Uniti (in Italia non c'è ancora una data di debutto su Disney +).

I creatori della serie, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, avevano già anticipato che l'apparizione di Barney a inizio stagione era solo l'inizio di una trama più complessa che sarebbe stata sviluppata più avanti, e la promessa è stata mantenuta.

Ora non resta che aspettare il debutto degli episodi in questione per scoprire quale sarà il ruolo di Barney in questa storia.