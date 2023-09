How I Met Your Father 3 non ci sarà: la serie cancellata dopo due stagioni

How I Met Your Father, lo spin-off con Hilary Duff della mitica serie How I Met Your Mother, si ferma. Secondo l'anticipazione di Variety, Hulu ha cancellato lo show (in Italia è disponibile su Disney+) dopo due sole stagioni.

"Grazie al meraviglioso cast e alla troupe che hanno lavorato così duramente a How I Met Your Father - ha scritto il produttore esecutivo Craig Thomas confermando la notizia - . A volte è così che va in questo folle business".

How I Met Your Father, di cosa parla la serie

How I Met Your Father è ambientata nel 2050 con Sophie (Hilary Duff) che racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. “Una storia che ci catapulta nel presente dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici sono impegnati a comprendere sé stessi, cosa vogliono dalla vita, e come innamorarsi nell’era dominata dalle app di incontri”, recita la sinossi ufficiale.

How I Met Your Father, il cast e la produzione

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer della serie includono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff è produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.

La serie vede protagonisti Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, insieme ad alcuni membri del cast che hanno un ruolo ricorrente come Kim Cattrall (la Samantha di Sex and the City), Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.