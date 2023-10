I Leoni di Sicilia, il cast completo della serie tv di Paolo Genovese

A guardare i nomi del cast, è facile prevedere che I Leoni di Sicilia sarà una delle serie tv italiane più memorabili dell'anno e forse non solo. In uscita su Disney+, la serie potrebbe bissare il grande successo dell'omonimo romanzo bestseller di Stefania Auci, da cui è tratta. Per averne una prova, riportiamo quindi il cast completo di I Leoni di Sicilia.

L'elenco completo del cast della serie

Dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie in otto episodi è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group. La serie tv è stata scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Di seguito i nomi degli attori e dei relativi personaggi che interpretano (come riportati da IMDB).

Clara Tramontano: Angela Florio

Mark Lewis: Giovanni Portalupi

Guy Oliver-Watts: Ben Ingham

Michele Ragno: Giovanni Portalupi

Fabio Orso: Luigi De Pace

Miriam Leone: Giulia Portalupi

Michele Riondino: Vincenzo Florio

Maurizio Jiritano: Barone Morillo

Tim Daish: James Morrison

Angelo Faraci: amico della famiglia Florio

Ester Vinci: Signora De Pace

Eduardo Scarpetta: Ignazio Florio (figlio di Vincenzo)

Vinicio Marchioni: Paolo Florio

Donatella Finocchiaro: Giuseppina

Paolo Briguglia: Ignazio Florio

Ester Pantano: Giuseppina da giovane

Adele Cammarata: Giovanna D'Ondes

Emmanuele Aita: narratore?