I Leoni di Sicilia, quando escono gli episodi su Disney+: il calendario completo

Arriva su Disney+ I Leoni di Sicilia, la saga familiare tratta dall'omonimo romanzo bestseller del 2019 di Stefania Auci e portata sullo schermo dal regista e produttore Paolo Genovese.

La serie è composta in totale da 8 episodi, al termine del quale ci sarà come sigla la canzone intitolata Durare di Laura Pausini (disponibile anche in spagnolo col titolo Durar).

Quando escono gli episodi di I Leoni di Sicilia

Come quasi sempre, su Disney+ non uscirà tutta la serie in un'unica volta, ma a differenza del solito non ci saranno singoli episodi in uscita a cadenza settimanale, bensì due uscite di quattro episodi, secondo il seguente calendario:

- Episodi 1, 2, 3 e 4 in uscita mercoledì 25 ottobre

- Episodi 5, 6, 7 e 8 in uscita mercoledì 1 novembre