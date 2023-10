I Leoni di Sicilia: dove è stata girata la serie, tutte le location

Dove si sono svolte le riprese della serie tv I Leoni di Sicilia? Se, come noi, amate la Sicilia è probabile che vi poniate questa domanda, guardando la serie diretta da Paolo Genovese in uscita su Disney+ dal 26 ottobre. Ed ecco la risposta.

Dove è stata girata I Leoni di Sicilia?

A parte alcune scene girate negli studi di Roma, le riprese di quasi tutta la serie si sono svolte in Sicilia. In particolare a Palermo, dove la troupe diretta da Genovese ha scelto diversi luoghi per il set.

Come riportava Palermo Today nel 2022, tra i luoghi più noti di Palermo che hanno fatto da sfondo a I Leoni di Sicilia ci sono Palazzo Comitini, Palazzo Ganci Valguarnera (che a suo tempo ospitò anche Il Gattopardo di Visconti) Palazzo dei Normanni, Palazzo Mirto, Palazzo Alliata di Villafranca e la Chiesa dello Spasimo.

Le riprese si sono svolte anche nelle strade della città siciliana, in particolare piazza Pretoria, piazza Bellini, piazza Villena (Quattro Canti), via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza Verdi e via Ruggero Settimo.

Infine, alcune scene si sono svolte in altre località siciliane. Come indicato da Italy for Movies, il cast (che include Michele Riondino e Miriam Leone) ha fatto alcuni ciak anche anche presso l’isola di Favignana (tonnara Florio), Marsala (cantine Florio), Trapani (villino Nasi) e Cefalù.