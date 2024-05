Star Wars - The Acolyte, l'intervista al cast: "È una serie senza etichette di genere"

Rebecca Henderson (Russian Doll, Inventing Anna), Charlie Barnett (Chicago Fire, Russian Doll) e Dafne Keen (The Refugies, Ana) sono i protagonisti della nuova serie di Star Wars, The Acolyte dove interpretano rispettivamente i personaggi di Vernestra Rwoh, Yord Fandar e Jecki Lon.

I tre attori si sono raccontati a Today.it in un'intervista, in collegamento con Londra, dove hanno parlato del nuovo progetto che li vede entrare nell'iconico franchise di George Lucas con un nuovo live-action ideato da Leslye Headland (co-creatrice di Russian Doll) e pronto a conquistare i fan di Star Wars e non solo.

The Acolyte è una serie legata all'universo di Star Wars ambientata cento anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. A svelarci qualche dettaglio in più sulla trama, i personaggi e cosa aspettarci sono tre dei suoi protagonisti che hanno definito la serie come un storia emozionante, coinvolgente e soprattutto senza etichette di genere dove sono i personaggi con le loro caratteristiche psicologiche il vero fulcro della storia e non il loro genere di appartenenza.

Nella serie, che debutta il 4 giugno su Disney+, ci sono anche grandi nomi come quelli di Amandla Stenberg (Hunger Games), Lee Jung-jae (il protagonista di Squid Game), Carrie-Anne Moss (l'attrice che interpreta Trinity in Matrix), Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Dean-Charles Chapman (1917), Joonas Suotamo (Star Wars: Gli Ultimi Jedi - L'ascesa di Skywalker).