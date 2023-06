Italia's got talent, Disney+ annuncia data di uscita e conduttori della nuova edizione

È stata finalmente annunciata la data di uscita della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che da questa edizione, come già detto a inizio anno, sarà in esclusiva streaming su Disney+ e non più in tv su Sky.

Precedentemente, erano stati comunicati sia i nomi dei nuovi conduttori dello show prodotto in 72 Paesi del mondo, sia i nomi dei giudici, un mix di volti noti e altri nuovi della giuria di IGT. Ecco dunque tutte le informazioni, a partire proprio dalla data di uscita.

Quando esce Italia's got Talent su Disney+

La nuova edizione debutterà il giorno venerdì 1° settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, con nuove puntate disponibili ogni settimana.

Chi sono i conduttori e i giudici

La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Al tavolo della giuria, quest'anno, siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l'attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

Italia's Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.