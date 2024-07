La ragazza del Mare su Disney+, il trailer e quando esce il film

Su Disney+ debutta La ragazza del Mare, il film che racconta la straordinaria storia vera di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La ragazza del Mare, il trailer

La ragazza del Mare, la trama

La Ragazza del Mare vede protagonista Trudy Ederle, l’abile nuotatrice nata da genitori immigrati a New York nel 1905. Grazie al fermo sostegno della sorella maggiore e degli allenatori che l’hanno incoraggiata, superò le avversità e l'ostilità di una società patriarcale per scalare i ranghi della squadra di nuoto olimpica e completare un'impresa sbalorditiva: una nuotata di 21 miglia dalla Francia all'Inghilterra.

La ragazza del Mare, il cast e la produzione

La Ragazza del Mare è interpretato da Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston e Glenn Fleshler. Il film è diretto da Joachim Rønning, scritto da Jeff Nathanson ed è basato sul libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World di Glenn Stout. I produttori sono Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Jeff Nathanson, mentre John G. Scotti, Daisy Ridley e Joachim Rønning sono i produttori esecutivi.

La ragazza del Mare, quando esce

Il film sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 19 luglio 2024.