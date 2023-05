Disney+, la Marvel annuncia Echo e Loki 2: le date d'uscita

Novità in arrivo dalla “Casa delle idee”. Agli Upfront Disney la Marvel ha annunciato le date di uscita della seconda stagione di Loki e di Echo, lo spin-off di Hawkeye. Ecco tutte le anticipazioni sulle due attesissime serie che debutteranno sulla piattaforma di streaming in autunno.

Disney+, quando esce la seconda stagione di Loki

Cominciamo col “Dio dell'inganno” interpretato da Tom Hiddleston. La serie riparte dal colpo di scena del finale della prima stagione. Secondo le prime anticipazioni in Loki 2 torneranno anche Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e Sylvie (Sophia Di Martino), accompagnati da nuovi attori come Ke Huy Quan, fresco di premio Oscar per il film Everything Everywhere All at Once e membro del cast di American Born Chinese.

La seconda stagione della serie dedicata alle avventure nel tempo di Loki arriverà su Disney+ il 6 ottobre 2023.

Disney+, quando esce Echo

E continuiamo con lo spin-off di Hawkeye. Echo, la nuova serie Marvel incentrata su Maya Lopez, leader sorda di una gang che nella serie principale dava la caccia a Ronin, cioè Clint Barton. Secondo la sinossi di Disney+ Maya torna nella sua città natale e "deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti". Nel cast della serie, sempre secondo le anticipazioni, ci saranno Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), Graham Greene (I segreti di Wind River), Zahn McClarnon (Reservation Dogs) e Vincent D'Onofrio (nei panni di Wilson Fisk/Kingpin).

Echo debutta su Disney+ il 29 novembre 2023 con tutti gli episodi disponibili.