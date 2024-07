Disney+, le serie più attese di agosto 2024

È il momento dei cult. Grandi ritorni in arrivo ad agosto 2024 su Disney+. Le nuove stagioni di due dei titoli più rilevanti degli ultimi anni sono pronte a debuttare. Sì, stiamo parlando di The Bear e di Only Murders in the Building. Ecco le anticipazioni.

The Bear, stagione 3 (14 agosto 2024)

Il 14 agosto 2024 arriva la terza stagione di The Bear, la serie FX che segue Carmy Berzatto, Sydney Adamu e Richie Jerimovich e il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante. Nella nuova stagione “Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo – recita la sinossi - . La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo”.

La serie è interpretata da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Only Murders in the Building, stagione 4 (27 agosto 2024)

E sì, c’è anche lei. Il 27 agosto 2024 debutta di Disney+ la quarta stagione di Only Murders in the Building.

“Il trio di podcaster amatoriali – racconta la sinossi - è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della terza stagione che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast Only Murders. Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia”.

La serie è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, con guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e molti altri.