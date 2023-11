Dagli speciali del Dottore al multiverso, passando per commedie e divinità. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di dicembre 2023

Theater Camp: Un’estate a tutto volume (6 dicembre)

Cominciamo con la commedia targata Searchlight Pictures. Il 6 dicembre 2023 debutta su Disney+ Theater Camp: Un’estate a tutto volume, film diretto da Molly Gordon e Nick Lieberman e scritto da Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman e Ben Platt.

Il vincitore del Tony Award Ben Platt e Molly Gordon, si legge nella sinossi, "sono i protagonisti di questa commedia originale nei panni di Amos e Rebecca- Diane, migliori amici da sempre e insegnanti di recitazione in un campeggio malmesso a nord di New York. Dopo che l’inarrestabile e amata fondatrice della colonia estiva a tema teatrale finisce in coma, l’eccentrico staff deve collaborare con il figlio, un incapace fissato con le criptovalute, per mantenere a galla questo luogo sacro per gli attori".

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, stagione 1 (20 dicembre)

Il 20 dicembre 2023 è il giorno dell’arrivo su Disney+ di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la nuova serie basata sulla saga di libri best-seller di Rick Riordan.

Percy Jackson, racconta la sinossi, “è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato a essere”.

What If..?, stagione 2 (22 dicembre)

Continuiamo con la stagione 2 di What If...?, la serie antologica animata Marvel che racconta il multiverso e “riscrive” l’Mcu. Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.

La serie sarà in catalogo dal 22 dicembre 2023 con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per nove giorni di fila.

Raffa (27 dicembre)

Tre episodi da un’ora l’uno per raccontare la regina della tv e icona internazionale. Il 27 dicembre 2023 arriva su Disney+ Raffa, la prima docuserie originale dedicata alla straordinaria vita di Raffaella Carrà.

“Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali? Simbolo di libertà, regina della Tt e icona Lgbtqia+: Raffaella Carrà è un mito che supera ogni barriera, un’artista amata incondizionatamente dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Eppure Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Gelosissima del suo privato, era una donna che lottava per affermarsi in un mondo di uomini, che ha amato e sofferto come tutte e nella quale convivevano due anime, quella della diva Carrà e quella più vulnerabile di Raffaella Pelloni”, racconta la sinossi ufficiale.

Disney+, tutte le uscite di dicembre 2023