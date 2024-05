Disney+, tutte le uscite di giugno 2024

Star Wars, icone della moda, commedie, donne al comando e spie. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di giugno sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di giugno 2024

Star Wars: The Acolyte (5 giugno 2024)

Cominciamo il 5 giugno 2024 con Star Wars e il debutto di The Acolyte. Nel cast Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. La serie, si legge nella sinossi, racconta di “un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi contro una pericolosa guerriera del suo passato. Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra”.

Becoming Karl Lagerfeld (7 giugno 2024)

Proseguiamo il 7 giugno 2024 con Becoming Karl Lagerfeld, la serie sul genio della moda con Daniel Brühl. “Nel 1972 – si legge nella sinossi - Karl Lagerfeld ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. È uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher, un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent, genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé”. E ancora. Becoming Karl Lagerfeld “porta il pubblico nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l'imperatore della moda. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, questa serie svela la storia di Karl prima di Lagerfeld”.

The Veil (26 giugno 2024)

Concludiamo il 26 giugno 2024 con The Veil. La serie Fx con Elisabeth Moss, recita la sinossi, “esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l'altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della Cia e della Dgse francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro”. Nel cast ci sono anche Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles.

Disney+, tutte le uscite di giugno 2024