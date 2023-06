Disney+, da Full Monty - la serie a Futurama: le nuove uscite di luglio 2023

Dalla serie che continua la storia di un grande classico degli anni Novanta a una stagione attesa per dieci anni. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con tante nuove proposte. Da Full Monty – la serie a Futurama, passando per How I Met Your Father, Bleach e Kizaki Moto, ecco tutte le nuove uscite di luglio 2023.

Disney+, le serie più attese di luglio 2023

Full Monty - la serie (5 luglio)

Il sequel del film cult degli anni Novanta debutta il 5 luglio 2023. Ambientata venticinque anni dopo il film originale, Full Monty - la serie seguirà lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La serie comedy-drama racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, metterà in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni.

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, Stagione 1 (5 luglio)

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, antologia sci-fi animata ricca di azione che arriva su Disney+ il 5 luglio 2023, presenta dieci visioni futuristiche dall’Africa ispirate alle diverse storie e culture del continente.

Il regista vincitore del premio Oscar Peter Ramsey è il produttore esecutivo di questi cortometraggi realizzati da una nuova generazione di creatori di animazione che attingono a prospettive unicamente africane per immaginare nuovi e audaci visioni su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri. Questa è l’Africa come non l’avete mai vista prima.

Bleach: Thousand-Year Blood War (Parte 1: 5 luglio. Parte 2: 8 luglio)

Bleach: Thousand-Year Blood War arriva su Disney+. La prima parte completasarà disponibile dal 5 luglio 2023, mentre a partire dall’8 luglio 2023 debutterà la seconda parte con un episodio a settimana.

L'anime, che ha fatto registrare un successo di livello internazionale, segue Ichigo Kurosaki, che ha

acquisito i poteri di un Mietitore di Anime grazie a un incontro fortuito. In quanto mietitore di anime sostitutivo, Ichigo è rimasto coinvolto nel tumulto della Soul Society, un luogo in cui si riuniscono le anime defunte. Ma con l’aiuto dei suoi amici, Ichigo supera ogni sfida e diventa ancora più forte. Quando nuovi Mietitori di Anime e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, Ichigo torna sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare i bisognosi. Nel frattempo, la Soul Society assiste a un’improvvisa impennata nel numero di Hollow distrutti nel mondo dei vivi, ricevendo anche altre segnalazioni di scomparsa di residenti nel Distretto di Rukon. Infine, il Seireitei, patria dei Mietitori di Anime, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Mietitori di Anime con il seguente messaggio: “Tra cinque giorni, la Soul Society sarà annientata dal Wandenreich”. La storia e la verità tenute nascoste dai Mietitori di Anime per mille lunghi anni vengono finalmente portate alla luce.

Futurama, Stagione 11 (24 luglio)

Ci sono voluti dieci anni, ma l'attesa è finita. Il 24 luglio 2023 arriva su Disney+ l'undicesima stagione di Futurama, la mitica serie animata per adulti di Matt Groening e David X. Cohen, con il cast originale al completo. I 10 episodi inediti, secondo le anticipazioni, daranno le risposte che aspettavamo da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

How I Met Your Father, Stagione 2 Parte 2 (26 luglio)

Lo spin-off di How I Met Your Mother si avvia verso il finale della seconda stagione. L'appuntamento con le avventure amorose di Sophie e dei suoi amici è per il 26 luglio 2023. Ed è già stato annunciato il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico, un grandissimo protagonista dello show che ha fatto ridere, emozionare e ha coinvolto tutti con le sue gag esilaranti e ormai leggendarie. Parliamo di Barney Stinson interpretato dal fenomenale Neil Patrick Harrys.

Disney+, le uscite di luglio 2023