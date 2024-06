Animazione, musical, sitcom, giallo. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco tutte le uscite di luglio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Under the bridge (10 luglio 2024)

Il 10 luglio 2024 debutta su Disney+ Under the bride, la serie basata sul libro dell’acclamata autrice Rebecca Godfrey e racconta la storia vera avvenuta nel 1997 della quattordicenne Reena Virk (Vritika Gupta), uscita per raggiungere gli amici a una festa e mai tornata a casa. Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey (Riley Keough) e di un’agente di polizia locale (Lily Gladstone), la serie porta il pubblico dentro al mondo nascosto delle ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassino.

Descendants: L’ascesa di Red (12 luglio 2024)

Il 12 luglio 2024 arriva su Disney+ Descendants: L’ascesa di Red, il nuovo capitolo della saga. “L’ex ragazzina cattiva (alias VK) Uma, ora nuova preside della Auradon Prep, invita a scuola un'altra VK: Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori di Wonderland. Dopo che la Regina di Cuori organizza un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe, la figlia di Cenerentola, viaggiano indietro nel tempo per annullare l'evento che ha portato la madre di Red verso la malvagità”, recita la sinossi. Descendants: L’ascesa di Red è interpretato da Brandy, Rita Ora, Kylie Cantrall, Malia Baker, China Anne McClain, Jeremy Swift, Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Paolo Montalban, Melanie Paxson, Leonardo Nam, Joshua Colley e Peder Lindell.

Disney+, tutte le uscite di luglio 2024