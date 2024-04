Mistero, fantascienza, animazione, alta società, musica e tanto altro. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di maggio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Disney+, tutte le uscite di maggio 2024

Shardlake (1 maggio 2024)

Cominciamo con Shardlake, la serie murder-mystery basata sui romanzi di C.J. Sansom che debutta su Disney+ l’1 maggio 2024. “Un inquietante giallo, ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo durante la soppressione dei monasteri”, racconta la sinossi. E ancora: “La vita tranquilla dell’avvocato Shardlake viene stravolta quando Cromwell lo incarica di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea. Il commissario stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora essenziale, per la sopravvivenza politica di Cromwell, che Shardlake risolva l’omicidio e chiuda il monastero stesso. Cromwell avverte Shardlake che il fallimento non è un’opzione e insiste che venga accompagnato da Jack Barak a Scarnsea, dove i due vengono accolti con ostilità, sospetto e diffidenza dai monaci, i quali temono per il loro futuro e sono determinati a preservare il loro ordine”. Nel cast, tra gli altri, Arthur Hughes, Sean Bean e Anthony Boyle.

Star Wars: Tales of the Empire (4 maggio 2024)

Continuiamo il 4 maggio 2024 – lo Star Wars Day – con il debutto di Tales of the Empire, la nuova serie animata antologica della Galassia lontana lontana e seguito ‘oscuro’ di Tales of the Jedi del 2022. Star Wars: Tales of the Empire, racconta la sinossi, “è un viaggio in sei episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini”. Il cast delle voci originali include Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) e Matthew Wood (General Grievous).

Station 19, stagione 7 (9 maggio 2024)

E andiamo avanti con la stagione finale di Station 19, lo spin off di Grey’s Anatomy sui vigili del fuoco di Seattle. Nel primo episodio della settima stagione, “Il lavoro di questa donna”, si legge nella sinossi, “Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera e Maya e Carina fanno una scelta”. Station 19 è interpretato da Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason George (Ben Warren), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Barrett Doss (Victoria Hughes), Jay Hayden (Travis Montgomery), Danielle Savre (Maya Bishop), Stefania Spampinato (Carina DeLuca), Carlos Miranda (Theo Ruiz), Josh Randall (Sean Beckett) e Merle Dandridge (Natasha Ross).

Doctor Who (11 maggio 2024)

Proseguiamo con la nuova stagione della serie di fantascienza più longeva di tutti i tempi: Doctor Who. L’11 maggio 2024 debuttano su Disney+ i primi episodi con il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. “Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso dei loro viaggi sul Tardis – un’astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia – incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante “bogeyman” e il nemico più potente del Dottore”, si legge nella sinossi. Il cast comprende Ncuti Gatwa, Millie Gibson, Indira Varma e Callie Cooke. Le quest star della stagione saranno Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Feud: Capote vs. The Swans (15 maggio 2024)

Il 15 maggio 2024 debutta su Disney+ Feud: Capote Vs. The Swans, la seconda stagione della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy basata sul bestseller Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era di Laurence Leamer. Un cast d’eccezione, personaggi straordinari e un regista di altissimo livello per raccontare la storia di come Truman Capote si è rovinato la vita mettendo nero su bianco le confidenze dei ‘cigni’ dell’alta società. Nel cast, tra gli altri, Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane , Chloë Sevign, Calista Flockhar, Demi Moore e Molly Ringwald .

