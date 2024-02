Disney+, tutte le uscite di marzo 2024

Dai supereroi alle indagini, dal racconto di formazione al concerto evento, passando per l’avventura al femminile. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di marzo sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di marzo 2024

Morte e altri dettagli (5 marzo 2024)

Cominciamo il 5 marzo 2024 con Morte e altri dettagli, la serie con Violett Beane e Mandy Patinkin. La prima stagione, racconta la sinossi, “è incentrata sulla brillante e irrequieta Imogene Scott, che si ritrova nel posto sbagliato nel momento sbagliato e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio”. L’ambientazione? “Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato”. I sospetti? “Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio”. Il problema? “Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth, il più grande detective del mondo”. Nel cast ci sono anche Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi e Linda Emond

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) (15 marzo 2024)

Proseguiamo con Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), una versione speciale del film concerto dell’artista vincitrice di 14 Grammy che ha fatto registrare più di 260 milioni di dollari al botteghino. L’appuntamento è per il 15 marzo 2024: è la prima versione integrale del film concerto e include il brano cardigan e quattro canzoni acustiche aggiuntive.

X-Men ’97 (20 marzo 2024)

Continuiamo con i supereroi. Il 20 marzo 2024 debutta su Disney+ la serie d’animazione Marvel X-Men ‘97 che rivisita l’epoca iconica degli anni Novanta. “Gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme – racconta la sinossi - , vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato”.

Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

Nell – Rinnegata (29 marzo 2024)

Concludiamo con l’avventura e con il fantasy. Il 29 marzo 2024 la serie Nell – Rinnegata debutta su Disney+ con tutti e otto gli episodi. “Nell Jackson – racconta la sinossi - , una giovane donna scaltra e coraggiosa, si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato”.

Nell - Rinnegata è interpretato da Louisa Harland (Derry Girls) nel ruolo principale di "Nell Jackson" con Frank Dillane nei panni di "Charles Devereux", Alice Kremelberg in quelli di "Sofia Wilmot", Ényì Okoronkwo nel ruolo di "Rasselas", Jake Dunn in quello di "Thomas Blancheford", Bo Bragason nei panni di "Roxy Trotter", Florence Keen nel ruolo di "George Trotter"; Nick Mohammed è "Billy Blind", Joely Richardson interpreta "Lady Eularia Moggerhangar" e Adrian Lester "Robert Hennessey, Conte di Poynton". Inoltre, Pip Torrens interpreta "Lord Blancheford" e Craig Parkinson è "Sam Trotter".

Disney+, tutte le uscite di marzo 2024