Da I Leoni di Sicilia a Loki 2, le nuove uscite di ottobre 2023 su Disney+

Le nuove avventure del dio dell'inganno, un documentario diverso da tutti gli altri, una super serie italiana e tanto altro. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con tante nuove uscite. Dalla seconda stagione di Loki a I Leoni di Sicilia, passando per Piccoli Brividi, ecco le novità di ottobre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le nuove uscite di ottobre 2023

Dear Mama (4 ottobre)

Dal pluripremiato regista Allen Hughes arriva Dear Mama di FX, una serie in cinque episodi estremamente coinvolgente che sfida le convenzioni della narrazione documentaristica tradizionale per condividere una saga illuminante sulla vita di una madre e di suo figlio, Afeni e Tupac Shakur. La loro storia racconta le possibilità e le contraddizioni degli Stati Uniti da un periodo di fervore rivoluzionario al decennio più ricco della cultura Hip Hop.

Loki, stagione 2 (6 ottobre)

Il 6 ottobre debutta su Disney+ la seconda stagione di Loki. La serie riprende dopo lo scioccante finale della prima, quando il protagonista si ritrova a combattere per la salvaguardia dell’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di nuovi personaggi e ad altri che ritornano, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del Giudice Rensalyer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Piccoli Brividi (13 ottobre)

Il 13 ottobre è tempo di misteri con l'arrivo di Piccoli Brividi. Ispirata alla collana di libri di R.L. Stine, bestseller in tutto il mondo, la serie segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

I Leoni di Sicilia (25 ottobre)

Il 25 ottobre arriva I Leoni di Sicilia, la serie di Paolo Genovese sull’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.

I Leoni di Sicilia debutterà il 25 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal primo novembre.

Disney+, le nuove uscite di ottobre 2023