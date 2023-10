Only Murders in the Building 3, la spiegazione del finale di stagione della serie Disney+

Martedì 3 ottobre su Disney+ è uscito il decimo e ultimo episodio della terza stagione di Only Murders in the Building, la serie tv comedy-crime con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.

Abbiamo finalmente scoperto chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd) e perché, e per fortuna anche questa volta il finale di stagione ci ha già proiettati verso la storia che sarà raccontata nella prossima stagione: diciamo per fortuna perché quando questo non succederà più sarà la fine della serie, e anche della carriera di Steve Martin.

Ad ogni modo, se avete visto la conclusione di OMitB 3 e vi è rimasto qualche dubbio, avventuriamoci nella spiegazione del finale di stagione per fare ordine tra colpevoli, moventi ecc. Se non l'avete vista, invece, fermatevi subito: di qui in poi è pieno di spoiler.

Cosa succede nell'ultimo episodio di OMitB 3

Il penultimo episodio ci aveva portato a una svolta: grazie al paziente lavoro di Howard con il foglio fatto a pezzi dal tritadocumenti, Mabel Charles e Oliver avevano capito una serie di cose. In pratica, Donna si era rinchiusa nell'ufficio di KT per leggere la recensione di Maxine, la quale era stata particolarmente spietata con Ben, che Donna aveva imposto al figlio Cliff per mettere un nome di richiamo nel cartellone del primo spettacolo prodotto dal figlio.

E quindi, per non rovinare il debutto dell'amato Cliff, Donna ha distrutto la recensione, poi ha incrociato Ben consigliandogli di prendersi cura di sé. Perché? Perché sapeva dei disturbi alimentari di Ben. Così, gli fa trovare un biscotto in camerino su cui aveva messo del veleno per topi, a cui lui non riesce a resistere (al biscotto, non al veleno). Ed eccoci all'ultimo episodio.

I tre protagonisti provano a incastrarla facendole ammettere quanto fatto mentre la registrano di nascosto, e lei in effetti ammette di aver avvelenato il biscotto, dosandolo un po' a caso ("Quanti topi fa un Ben Glenroy?"), ma non di averlo poi spinto nella tromba dell'ascensore dell'Arconia, quando Ben è morto "davvero". Poi però capisce quello che deve essere successo con quel fazzoletto sporco di rossetto e allora, come aveva fatto Loretta con Dickie quando lo riteneva colpevole, si addossa la colpa dell'omicidio ma chiede a Oliver e agli altri di non denunciarla fino alla fine della prima, in procinto di iniziare a teatro.

Lo spettacolo ha inizio, ma Mabel - che a differenza di Charles e Oliver non è impegnata sul palcoscenico - non è del tutto persuasa dalla confessione di Donna. Si ricorda dunque del "rito" di Donna e Cliff prima dello spettacolo, che consiste in due baci: uno sulle labbra "e uno sul cuore", fatto cioè stampando un bacio sul fazzoletto da taschino del figlio. E capisce che il vero colpevole non è la madre, ma il figlio.

Così, mentre Loretta canta la sua canzone su una mamma disposta a tutto per i figli, va dietro le quinte e raggiunge Cliff che si è rifugiato sopra il palco.

E qui viene ricostruito il momento della morte di Ben. Ricordate la misteriosa telefonata ricevuta da Ben che si era allontanato dalla festa all'Arconia? Ecco, era del suo dottore che gli stava dicendo che da un esame era stato riscontrato che, tra varie sostanze, c'era anche del veleno per topi nel suo organismo.

Cliff lo incrocia casualmente dopo questa telefonata, e in breve i due arrivano a capire che l'unica spiegazione è che Donna abbia messo del veleno per topi sul biscotto mangiato da Ben per proteggere "la sua vera star", appunto Cliff. I due hanno un confronto acceso, con Cliff che perde le staffe quando Ben continua a chiamarlo "boy" ("figliolo" nella versione italiana) e che lo spinge fatalmente quando Ben gli comunica l'intenzione di denunciare sua madre.

Messo alle strette da Mabel, con la prospettiva di finire in galera mentre la madre ha un tumore al quarto stadio, Cliff minaccia di buttarsi di sotto (cioè sul palco). Lo spettacolo si avvia alla conclusione, con Charles e Oliver che raggiungono la loro socia di podcast e in qualche modo evitano l'insano gesto di Cliff.

Arriva la polizia, porta via madre e figlio, e anche questo caso è stato risolto dai nostri eroi. Tutto finito? Ovviamente no, perché già sappiamo come funziona Only Murders in the Building.

E quindi mentre i nostri amici festeggiano all'Arconia arriva Sazz, la controfigura di Charles, dicendo di voler parlare con Charles. Il quale intanto vuole celebrare il momento andando a prendere delle speciali bottiglie di vino argentino nel proprio appartamento.

Vediamo quindi la figura di Charles entrare in casa ed essere colpito da un proiettile sparato da fuori. Sarà mica morto Charles? No, perché scopriamo subito dopo che la persona colpita è Sazz, che in punto di morte prova a scrivere qualcosa col sangue sul pavimento, ma spira prima di riuscirvi. Nessun problema, anzi, perché questo caso sarà risolto nella prossima stagione di questa serie tv sempre strepitosa.