Only Murders in the Building 4 ci sarà: quando uscirà la prossima stagione

Se come noi siete grandi fan di Only Murders in the Building potete gioire: Disney+ ha annunciato che la popolare serie originale comedy prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una quarta stagione.

La notizia arriva dopo il successo della terza stagione, nel giorno dell'uscita dell'attesissimo finale della terza stagione (ma non troverete spoiler qui) di quello che riteniamo da tre stagioni un vero capolavoro.



La terza stagione ha visto tra i protagonisti la leggendaria Meryl Streep, plurivincitrice di Oscar ed Emmy, e il candidato ai Golden Globe Paul Rudd (che noi ricordiamo e amiamo dai tempi in cui faceva il fidanzato di Phoebe, Mike, in Friends). Con loro ovviamente le star Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. La serie è sempre stata accolta con favore dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e vittorie ai premi, tra cui le nomination agli Emmy della seconda stagione per Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series e molti altri.

Quando esce Only Murders in The Building 4

Considerata la "regolarità" delle scorse stagioni, uscite nelle estati del 2021, 2022 e 2023, è lecito ipotizzare che la quarta stagione di Only Murders in the Building uscirà nell'estate del 2024.