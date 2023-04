The Mandalorian, Pedro Pascal e la vita dentro l'armatura: “Ti senti potente, protetto e pericoloso”

L'armatura di Din Djarin è uno dei simboli di The Mandalorian, la serie Disney+ che porta l'Universo di Star Wars sul piccolo schermo. Fin dalla prima stagione, quell'iconico costume in beskar, il potentissimo metallo mandaloriano, ha fatto parlare di sé e in tantissimi si sono chiesti come sia per Pedro Pascal, interprete di Din Djarin, recitare con un costume di scena così importante e se ci sia sempre lui dietro quell'armatura oppure qualcun altro. Una cosa è certa, Pedro Pascal ha davvero indossato l'armatura e lo fa con grande senso di appartenenza e rispetto per il personaggio che interpreta sul piccolo schermo nonostante, come lui stesso ha raccontato in un'intervista con Esquire, ci siano molte difficoltà nel recitare con addosso un'armatura così ingombrante.

"Quando lo metti ti senti immediatamente potente, protetto, pericoloso e come un protettore - ha rivelato Pascal -. È come indossare un guanto dalla testa ai piedi con dei pesi sopra. È ironico che tu non riesca a vedere alcuna espressione facciale, perché ti mette nel mondo completamente e rende subito reale il personaggio, ma non puoi vedere niente. Il tuo respiro annebbia completamente la fessura. Non c'è visione periferica. Se c'è un buco, ci cadrò dentro”.

Nonostante Pascal abbia indossato spesso l'elmo di Din Djarin durante le riprese di The Mandalorian, non è stato l'unico a farlo e la persona dietro il costume nella serie Disney+ non è sempre lui. L'attore, infatti, tra i più acclamati del momento dopo il successo di The Last of Us, è stato spesso sostituito, nelle scene più acrobatiche, dagli stuntman Brendan Wayne e da Lateef Crowder. Inoltre, la rivista Screen Rant, ha svelato che, spesso, i dialoghi di Din Djarin sono registrati separatamente da Pascal a causa dell'elmo che darebbe problemi con l'audio quindi possiamo dire che la parte interpretativa del personaggio viene costruita separatamente dal costume e da chi lo indossa sul set.

The Mandalorian, quando escono le prossime puntate su Disney+

La terza stagione di The Mandalorian andrà avanti con altri due episodi. L'uscita del 23esimo e 24esimo capitolo su Disney+ è in programma rispettivamente per il 12 e il 19 aprile 2023.