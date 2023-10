Con Piccoli Brividi Disney+ ha creato un piccolo gioiellino

Piccoli Brividi

La saga di romanzi horror per ragazzi, Piccoli Brividi, è stata adattata a serie tv da Disney+ e c’erano tanti dubbi e paure su ciò che questo titolo di 10 episodi avrebbe proposto al pubblico. Vuoi perché la mitica saga letteraria per il pubblico teen era già stata portata sul piccolo e grande schermo, vuoi per lo scetticismo circa certe operazioni di reboot della Disney, quasi sempre fallimentari. Invece sorpresa: questa è una serie davvero gustosa, ben scritta e con un sacco di sorpresa anche per il pubblico più stagionato, un prodotto che sa come omaggiare la classicità e come essere moderno senza essere forzato.

Il ritorno di un simbolo della gioventù che fu

Quando uscì a suo tempo, la serie Piccoli Brividi fu un vero e proprio caso editoriale. Insieme di racconti autoconclusivi, conobbe un successo planetario che proiettò il suo autore, R. L. Stine, tra i grandi del genere horror. Si scomodarono paragoni con Stephen King e Shirley Jackson, con 400 milioni di copie che per la generazione X e Millennial, a partire dagli anni ’90, segnò un momento culturale di enorme importanza. Dopo il famoso telefilm, dopo il successo dei due film usciti pochi anni fa, ora su Disney+ è arrivata questa serie tv, che richiama in causa Letterman e lo affianca a Nicholas Stoller. Le puntate sono 10, ma al contrario dei romanzi originali non vi è un insieme di piccole storie, ma una trama stratificata, che unisce in sé la componente di racconto di formazione, thriller, horror paranormale, avventura, in modo però perfettamente equilibrato e soddisfacente. Tutto comincia con la scomparsa ad inizio anni ’90 del giovane Harold Biddle, in circostanze inquietanti e misteriose. Trent’anni dopo, facciamo la conoscenza di Isaiah (Zack Morris), Isabella (Ana Yi Puig), James (Miles McKenna), Jane (Isa Briones) e Jeff (Will Price). Ognuno di loro ha i suoi problemi e drammi, ognuno di loro vorrebbe essere o avere altro, vive sovente un rapporto difficile con sé stesso o i propri genitori, nonché con i coetanei. La casa dove tanti anni prima Harold morì diventa giocoforza motore di una serie di fatti sempre più inquietanti e sconvolgenti, che coinvolgeranno alla fine i loro stessi genitori e un mistero che ne avvolge il passato. Assieme a loro finirà coinvolto anche il Professor Nathan Bratt (Justin Long), uno degli insegnanti del loro liceo. Piccoli Brividi a suo tempo segnò un punto di svolta nel rapporto tra il genere horror e il mondo teen. Era una mediazione perfetta per equilibrio ed energia, fornì un modello di riferimento anche televisivo che poi sarebbe stato imitato in lungo ed in largo. Qui avviene lo stesso, semplicemente traslato ai giorni nostri, ma senza creare un prodotto esclusivamente per la Generazione Z, anzi forse il pubblico più adulto sarà ancora più riconoscente di trovarsi di fronte qualcosa di così familiare, ma non eccessivamente connesso all’effetto nostalgia.

Un racconto horror vero e genuino, senza sbavature

La prima cosa che salta all’occhio di Piccoli Brividi è come ogni personaggio sia ad un tempo rappresentativo di una certa categoria, tipologia, seguendo i canoni del teen movie classico, ma allo stesso tempo portatore di problematiche e significati interessanti. Tutti sono un mix di pregi e difetti, commettono errori ma sono anche in possesso di diverse qualità e caratteri. Il mondo degli adulti non è meno importante, di base la serie crea una sorta di trasmissione della colpa, punta il dito metaforicamente contro i 50enni di oggi, i loro scheletri negli armadi ed errori, che saranno proprio i figli a dover affrontare. Si potrebbe tirare in ballo la metafora delle difficoltà storiche della gioventù di questi XXI secolo, costretta a sopperire alle mancanze di chi è venuto prima, ma Piccoli Brividi non commette mai l’errore di eccedere nelle digressioni. Questo è un racconto horror, dove si strizza l’occhio non solo ai romanzi, ma ad IT, Scream, Final Destination, naturalmente Are You Afraid of the Dark?, So Cosa Hai Fatto, Buffy e tutto il resto di ciò che negli anni ’90 e inizio secolo ha reso l’horror un prodotto ancor più pop e trasversale, con cui parlare di sensi di colpa, togliere la patina di perfezione dalla descrizione dell’età adolescenziale. Altro elemento molto positivo, è il non insistere con elementi troppo fuori contesto, come inclusività, problematiche di genere o altro. Qui tutto è funzionale a creare una serie in cui temi come la vendetta, la solitudine nell’età della crescita e la necessità di saper andare oltre sé stessi trovano realizzazione attraverso una vera e propria lotta contro il soprannaturale. Ci sono innesti umoristici interessanti, ma ciò che risulta il vero asso nella manica sono i colpi di scena, come del resto era stato a suo tempo con i libri. Dopo il fiasco de Il Mistero dei Templari, Baymax, Willow, serie come Piccoli Brividi, così come Parallel e I segreti di Sulphur Springs, ci confermano che è nell’audacia creativa, nel ricordarsi che lo spavento è una delle cose più divertenti per il pubblico giovanile, che sta il segreto. Questa è un serie assolutamente consigliata perché senza incertezze, senza mediazioni, che va dritta verso il bersaglio e sa come rendere interessanti i personaggi e quella casa, dentro cui troverete il meglio dell’horror che ogni ragazzino ama.



Voto: 7