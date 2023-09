Piccoli Brividi, trailer e data di uscita della nuova serie horror per ragazzi

Dopo il telefilm andato in onda tra 1997 e 1999 su Italia 1, e dopo il film del 2015 con relativo sequel del 2018, su Disney+ arriva una nuova serie tv intitolata Piccoli Brividi e tratta dalla sterminata serie di libri horror per ragazzi di Robert Lawrence Stine (anche noto come R. L. Stine, di cui su Disney+ è già disponibile Just Beyond). Di seguito potete trovare data di uscita, trama, cast e trailer ufficiale della nuova serie tv 2023 di Piccoli Brividi.

Quando esce Piccoli Brividi su Disney+

La serie tv, composta da 10 episodi, uscirà su Disney+ a partire dal giorno venerdì 13 ottobre, debuttando con un lancio dei primi cinque nell'ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre i restanti arriveranno in streaming a cadenza settimanale.

Di cosa parla Piccoli Brividi 2023

Piccoli Brividi è una delle serie di libri più vendute di tutti i tempi, con oltre 400 milioni di libri stampati in 32 lingue. La nuova serie televisiva attinge da cinque dei più popolari libri per ragazzi, tra cui Foto dal futuro, La maschera maledetta, La pendola del destino, Vendetta strisciante e Il pupazzo parlante.

Facendo immergere gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuova serie Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

Il cast della nuova serie

Piccoli Brividi è interpretata da Justin Long (Barbarian) e Rachael Harris (Lucifer), insieme ai giovani Zack Morris (da notare l'omonimia col mitico protagonista di Saved by the bell - Bayside School) (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) e Will Price (The Equalizer - Il vendicatore).

Nicholas Stoller (I Muppet) e Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu) hanno sviluppato la serie e sono produttori esecutivi, insieme a Hilary Winston (Community), Neal H. Moritz (il franchise di Fast & Furious), Iole Lucchese (Clifford - Il grande cane rosso), Pavun Shetty (The Boys), Conor Welch (Platonic), Caitlin Friedman (La ragazza di Stillwater), Erin O'Malley (New Girl) e Kevin Murphy (Desperate Housewives) di Scholastic Entertainment. James Eagan (Legends of Tomorrow) e Nick Adams (BoJack Horseman) sono coproduttori esecutivi.

Il trailer di Piccoli Brividi

Questo il trailer ufficiale in italiano della nuova serie tv Piccoli Brividi in uscita su Disney+.